Eximbank trao thưởng cặp vé du lịch châu Á 100 triệu đồng

Eximbank trao cặp vé du thuyền 5 sao Spectrum of the Seas cho Công ty TNHH SXTM Dịch Vụ Hải Bình, trong kỳ quay số một, ngày 15/9.

Lễ quay số chương trình "Du lịch 5 châu cùng ngoại hối Eximbank - mùa 3" được tổ chức công khai, minh bạch tại trụ sở chi nhánh Eximbank TP HCM. Sự kiện có sự chứng kiến của đại diện Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), lãnh đạo nhà băng và đông đảo khách hàng.

Khách hàng trúng giải, Công ty TNHH SXTM Dịch Vụ Hải Bình có mã số K1DN01015.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Ốc Đảo (bên trái) đại diện khách hàng quay số trúng thưởng trong kỳ một. Ảnh: Eximbank

Phát biểu tại sự kiện, bà Huỳnh Ngọc Trang, Giám đốc phòng Kinh doanh Tiền tệ Eximbank, cho biết ngân hàng mong muốn mang đến cho khách hàng các sản phẩm tài chính uy tín, đồng thời tạo thêm những trải nghiệm gắn kết. Theo bà, chương trình lần này cũng là cách để nhà băng thể hiện sự tri ân và cam kết đồng hành cùng khách hàng.

Theo đại diện khách hàng tham dự, bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Ốc Đảo, bà thấy yên tâm khi giao dịch tại Eximbank nhờ sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên. Bà cũng cho rằng dù chưa trúng thưởng trong kỳ quay số đầu tiên, cơ hội vẫn còn và hy vọng sẽ được trải nghiệm niềm vui chiến thắng ở những lần tiếp theo.

Chương trình "Du lịch 5 châu cùng ngoại hối Eximbank - mùa 3" là một trong các hoạt động khuyến mại trọng điểm của ngân hàng. Năm nay, chương trình có tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng, gồm nhiều hành trình du lịch quốc tế tại 5 châu lục. Điểm mới là Eximbank mở rộng đối tượng tham gia, không chỉ khách hàng doanh nghiệp mà còn có cả khách hàng cá nhân, nhằm gia tăng cơ hội trúng thưởng và nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

Thể thức tham gia được giữ đơn giản. Mỗi giao dịch ngoại tệ quy đổi từ 500.000 USD đối với doanh nghiệp, hoặc từ 25.000 USD đối với cá nhân sẽ nhận một mã dự thưởng để quay số.

Về cơ cấu giải thưởng ngân hàng trao hai cặp vé du lịch châu Á trên du thuyền 5 sao Spectrum Of The Seas, mỗi cặp trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, còn có một cặp vé du lịch châu Mỹ đến San Francisco trị giá 190 triệu đồng, một cặp vé du lịch châu Âu trị giá 150 triệu đồng, một cặp vé du lịch châu Phi trị giá 150 triệu đồng và một cặp vé du lịch châu Đại Dương trị giá 140 triệu đồng.

Đối với khách hàng cá nhân, cơ cấu giải thưởng gồm: một giải nhất là vé du lịch Nhật Bản trị giá 45 triệu đồng. Cùng với đó là hai giải nhì với vé du lịch Hàn Quốc trị giá 30 triệu đồng mỗi vé và ba giải ba với vé du lịch Trung Quốc trị giá 20 triệu đồng mỗi vé.

Chương trình diễn ra từ ngày 1/7 đến 31/10 trên toàn hệ thống Eximbank. Theo kế hoạch của nhà băng, sẽ còn hai kỳ quay số nữa vào ngày 14/11. Những khách hàng chưa trúng thưởng ở kỳ đầu vẫn được bảo lưu mã số để tham gia các đợt sau.

Hoàng Đan