Eximbank tích hợp thanh toán Samsung Pay cho chủ thẻ Visa

Eximbank mở rộng tính năng thanh toán Samsung Pay sang thẻ Visa, nhằm mở rộng lựa chọn thanh toán số cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu chi tiêu an toàn, tiện lợi.

Thông qua tính năng thanh toán mới, chủ thẻ Eximbank Visa có thể dễ dàng thanh toán bằng điện thoại Samsung hoặc đồng hồ Galaxy Watch, thay thế cho việc sử dụng thẻ vật lý hay tiền mặt. Theo đại diện nhà băng, giải pháp này vừa theo kịp xu hướng thanh toán không tiền mặt đang ngày càng phổ biến, vừa tăng cường tính linh hoạt cho người dùng trong nhiều tình huống chi tiêu hàng ngày.

Người dùng tham khảo tính năng thanh toán mới. Ảnh: Eximbank

Samsung Pay đáp ứng ba tiêu chí: nhanh chóng, an toàn và hiện đại. Chỉ với thao tác chạm nhẹ, giao dịch được xử lý tức thì mà không cần mang theo thẻ. Công nghệ bảo mật quốc tế với sinh trắc học như vân tay, mống mắt kết hợp cùng Tokenization (thay thế số thẻ thật bằng mã bảo mật) giúp thông tin được bảo vệ. Hệ thống còn có ưu thế khi được chấp nhận tại hàng triệu điểm thanh toán trên toàn cầu, hỗ trợ cả giao dịch có chạm và không chạm, mang lại sự tiện lợi cho khách hàng trong mua sắm, ăn uống và sử dụng dịch vụ.

Để sử dụng tính năng, người dùng tải ứng dụng Samsung Wallet trên thiết bị Samsung, đăng nhập tài khoản Samsung và thêm thẻ Eximbank Visa. Tiếp theo đó, khách hàng xác thực thông tin theo hướng dẫn và tiến hành thanh toán khi cần.

Đại diện ngân hàng cho biết, việc bổ sung thêm thẻ Visa vào Samsung Pay thể hiện định hướng của Eximbank trong việc đa dạng hóa phương thức thanh toán, nâng cao trải nghiệm người dùng. Giải pháp này đồng thời cho thấy nỗ lực của ngân hàng trong việc thúc đẩy thanh toán số, đóng góp vào quá trình hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại và bền vững tại Việt Nam.

Hoàng Đan