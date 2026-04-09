Eximbank tích hợp Apple Pay cho thẻ Visa

Eximbank triển khai Apple Pay cho thẻ Visa, bổ sung phương thức thanh toán không tiền mặt trên các thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple.

Theo đó, chủ thẻ có thể thanh toán bằng iPhone hoặc Apple Watch tại các điểm chấp nhận thanh toán không tiếp xúc, thay cho thẻ vật lý. Việc tích hợp Apple Pay được triển khai sau khi ngân hàng áp dụng các giải pháp thanh toán trên thiết bị di động như Garmin Pay và Samsung Pay, nhằm mở rộng hệ sinh thái thanh toán số.

Với Apple Pay, người dùng có thể thực hiện giao dịch tại cửa hàng bằng cách xác thực qua Face ID, Touch ID hoặc mật mã, sau đó đưa thiết bị lại gần máy POS để hoàn tất thanh toán. Ngoài ra, dịch vụ cũng hỗ trợ thanh toán trực tuyến và trong ứng dụng trên các thiết bị như iPhone, Apple Watch, iPad và Mac, giúp đồng bộ trải nghiệm chi tiêu.

Thẻ Eximbank Visa được tích hợp vào Apple Pay. Ảnh: Eximbank

Theo Eximbank, mỗi giao dịch qua Apple Pay đều yêu cầu xác thực sinh trắc học hoặc mật mã. Thông tin thẻ không được lưu trực tiếp trên thiết bị hoặc máy chủ của Apple, mà được mã hóa thông qua một mã giao dịch riêng cho từng lần thanh toán.

Cơ chế này giúp hạn chế rủi ro phát sinh giao dịch trái phép và bảo vệ dữ liệu tài chính của người dùng.

Người dùng có thể thêm thẻ Eximbank Visa vào Apple Pay thông qua ứng dụng Eximbank EDigi hoặc ứng dụng Wallet trên thiết bị Apple, sau đó xác thực theo hướng dẫn để sử dụng. Sau khi kích hoạt, thẻ có thể dùng để thanh toán tại cửa hàng, trên website hoặc trong các ứng dụng hỗ trợ Apple Pay.

Khách hàng giao dịch tại một chi nhánh Eximbank. Ảnh: Eximbank

Việc bổ sung Apple Pay nằm trong lộ trình mở rộng dịch vụ thanh toán số của Eximbank, trong bối cảnh người dùng chuyển dịch sang các hình thức giao dịch không tiền mặt.

Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục phát triển các phương thức thanh toán trên thiết bị di động nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu linh hoạt và gia tăng tiện ích cho khách hàng.

Hoài Phương