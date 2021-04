Eximbank thanh toán hết nợ xấu tại VAMC

Eximbank hoàn tất việc thanh toán trái phiếu đặc biệt VAMC mệnh giá 8.025 tỷ đồng và xóa sạch nợ xấu tại VAMC.

Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) thực hiện đồng bộ các biện pháp để thu hồi nợ, tăng cường công tác xử lý tài sản của khách hàng có khoản nợ xấu. Từ đó, tạo ra nguồn lực cần thiết để tất toán trước hạn toàn bộ khoản nợ đã bán cho VAMC.

Đại diện nhà băng này cho biết, trong khoảng thời gian nắm giữ trái phiếu đặc biệt và thực hiện theo ủy quyền của VAMC, Eximbank đã xử lý thu hồi nợ (gốc và lãi) bán VAMC số tiền 4.940 tỷ đồng. Dự phòng trái phiếu VAMC đã trích lập 4.270 tỷ đồng.

Việc thanh toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt VAMC trước hạn là nỗ lực lớn, có ý nghĩa quan trọng với Eximbank. "Các kết quả đạt được dù còn nhỏ bé so với các ngân hàng bạn, nhưng điều này cũng khẳng định những nỗ lực tái cơ cấu khách hàng, danh mục, tổ chức của Eximbank đã và đang đem lại kết quả tốt hơn mỗi ngày", Ông Nguyễn Cảnh Vinh, quyền Tổng giám đốc ngân hàng chia sẻ.

Phòng giao dịch của Eximbank. Ảnh: Eximbank

Do thực hiện tất toán trước hạn trái phiếu đặc biệt VAMC nên kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2021 của Eximbank cũng bị ảnh hưởng một phần. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý I của ngân hàng chỉ đạt 210 tỷ đồng (46% so với cùng kỳ năm 2020). Bên cạnh đó, do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, một số kế hoạch thu từ hoạt động xử lý nợ không đạt như dự kiến.

"Dù gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai, nhưng kết quả đạt được sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của ngân hàng những năm tới, đồng thời tăng tính chủ động trong xây dựng, điều chỉnh các phương án xử lý nợ để đạt hiệu quả tối ưu", đại diện Eximbank nhận định.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I, huy động vốn của ngân hàng này tăng 1,61% lên hơn 136.000 tỷ đồng; dư nợ tăng thêm 3,03% lên mức 105.000 tỷ đồng. Thu từ hoạt động dich vụ đạt 158 tỷ, tăng 52%; thu nhập từ kinh doanh ngoại hối đạt 95 tỷ đồng, tăng 78%. Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập dự phòng để tất toán hết trái phiếu VAMC đạt 538 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ (sau trích lập tất toán trái phiếu VAMC đạt 210 tỷ đồng).

Trước đó, Eximbank cũng được Standard & Poor’s Global Ratings - một tổ chức xếp hạng tín dụng uy tín quốc tế, xác nhận mức tín nhiệm đối tác dài hạn của Eximbank là B+ với triển vọng "ổn định". Kết quả này là sự ghi nhận những nỗ lực tái cấu trúc của ngân hàng, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng chọn lọc, giảm dần các khoản nợ xấu tồn đọng, nâng cao chất lượng tài sản và duy trì khả năng vốn hóa cao, thanh khoản tốt, đồng thời phản ánh vị thế của Eximbank trong hệ thống ngân hàng tư nhân tầm trung ở Việt Nam.

