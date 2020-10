Eximbank nhận giải thưởng tăng trưởng doanh số từ JCB

Eximbank nhận giải "Ngân hàng dẫn đầu tăng trưởng doanh số chấp nhận thanh toán qua thẻ" từ JCB trong lễ trao giải Annual Conference tại TP HCM hôm 29/9.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Eximbank nhận giải thưởng từ tổ chức thẻ quốc tế JCB. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong việc phát triển, cải tiến và mở rộng thị phần sản phẩm thẻ trong năm 2019. Trong những năm qua, ngân hàng không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến mới góp phần đảm bảo an toàn, thuận tiện cho khách hàng trong giao dịch, đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ của người tiêu dùng.

Eximbank lần đầu tiên hợp tác và phát hành thẻ tín dụng quốc tế JCB vào năm 2013. Đến nay, ngân hàng đã khẳng định vị thế về thị phần thẻ tại Việt Nam với loạt sản phẩm đa dạng, ưu đãi và tiện ích, biện pháp bảo mật tiên tiến như thẻ Eximbank JCB Young Debit hoặc Credit, Jetstar Eximbank JCB Debit hoặc Credit, Eximbank JCB Gold...

Hiện nhà băng phát triển hai dòng thẻ JCB Young và JCB Platinum Travel Cash Back với nhiều tiện ích và đặc quyền cho chủ thẻ. Cụ thể, Eximbank miễn phí SMS Alert trong suốt thời gian sử dụng thẻ, hoàn lãi phát sinh trong ba kỳ sao kê đầu tiên và tối đa một triệu đồng một kỳ sao kê, hoàn tiền theo loại hình chi tiêu (1% giao dịch tại Nhật, 0,5% giao dịch chi tiêu nước ngoài). Chủ thẻ còn được hưởng bảo hiểm du lịch lên đến 10,5 tỷ đồng, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, spa và giảm phí tại hơn 300 sân golf trên thế giới.

Ông Nguyễn Hoàng - Giám đốc trung tâm thẻ Eximbank (bên trái) nhận giải thưởng từ ông Shukuin Kazuma - Giám đốc quốc gia JCB Việt Nam. Ảnh: Eximbank.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn triển khai chương trình khuyến mãi "Đến Eximbank, mở thẻ rinh quà" dành cho chủ thẻ tín dụng phát hành mới, trong đó có thẻ JCB Young Credit và JCB Platinum Travel Cash Back. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng, kéo dài đến hết ngày 12/1/2021.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển đa dạng sản phẩm thẻ, triển khai nhiều chương trình cho khách hàng", đại diện Eximbank cho biết.

Vừa qua, Eximbank cũng nhận giải thưởng từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như giải "Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc 2019" (STP Award) do ngân hàng Bank of New York Mellon (Mỹ) trao tặng với tỷ lệ điện đạt chuẩn STP trên 98%. Nhà băng này còn lọt vào top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2020 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng, được hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Standard & Poor's Global Ratings công bố mức tín nhiệm đối tác dài hạn là B+ với triển vọng ổn định.

Thanh Di