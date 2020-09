Eximbank nhận giải thưởng STP Awards

Với tỷ lệ điện đạt chuẩn STP trên 98%, Eximbank nhận giải thưởng "Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc 2019" (STP Award) hôm 22/9.

Giải STP Awards do ngân hàng Bank of New York Mellon (Mỹ) đánh giá và trao thưởng dựa trên các tiêu chuẩn áp dụng thống nhất trên toàn cầu về số lượng và chất lượng điện thanh toán được xử lý tự động xuyên suốt. Trước đó, Eximbank cũng được nhiều ngân hàng, đại lý có uy tín như Wells Fargo, Citibank và JP Morgan Chase trao giải thưởng này.

Là đối tác của Eximbank từ năm 1995 đến nay, Bank of New York Melon đánh giá giải STP Awards thể hiện chất lượng về xử lý điện thanh toán MT103 của Eximbank trong năm 2019. Còn đại diện Eximbank cho biết đây là sự ghi nhận của một định chế tài chính nước ngoài uy tín về điện thanh toán tự động của nhà băng, khẳng định chất lượng công nghệ, quá trình thanh toán cũng như nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên.