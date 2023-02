Eximbank mở thêm chi nhánh, phòng giao dịch

Eximbank được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mở mới 4 chi nhánh và 4 phòng giao dịch.

Theo đó, 4 chi nhánh mới của Eximbank được đặt tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Định và Đồng Tháp, 4 phòng giao dịch mới gồm phòng giao dịch Hương Thủy (chi nhánh Huế), phòng giao dịch Phước Bình (chi nhánh Bình Phước), phòng giao dịch Hòn Đất (chi nhánh Kiên Giang), phòng giao dịch Giá Rai (chi nhánh Bạc Liêu). Qua đó, hệ thống mạng lưới hoạt động của ngân hàng đạt 215 đơn vị kinh doanh.

Đại diện nhà băng này cho biết, với việc mở rộng quy mô, Eximbank sẽ đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp tại các địa phương, chú trọng phát triển các ngành nghề mũi nhọn theo đặc thù kinh tế riêng của từng địa điểm.

Hội đồng quản trị Eximbank cũng vừa công bố kế hoạch kinh doanh 2023 để trình đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua.

Chi nhánh Eximbank Sài Gòn. Ảnh: Eximbank

Năm 2022, Eximbank đạt bước tăng trưởng tốt với lợi nhuận trước thuế đạt 3.709 tỷ đồng. Phần lớn các mảng kinh doanh của Eximbank có lãi tích cực trong năm qua. Trong đó, ngoài thu nhập lãi thuần tăng so với cùng kỳ, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 514 tỷ đồng, tăng 19%, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 54% lên 606 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác (chủ yếu đến từ thu hồi xử lý nợ) tăng 68% lên 428 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoáng đạt 87 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả này, bên cạnh thu nhập từ lãi vay, Eximbank đã đẩy mạnh tăng trưởng các dịch vụ thanh toán, hoạt động thu hồi nợ và cắt giảm mạnh chi phí hoạt động nhằm hỗ trợ lãi suất cho khách hàng. Việc Eximbank mở mới thêm 4 chi nhánh và 4 phòng giao dịch cũng nhằm đáp ứng các nhu cầu về vốn và dịch vụ tài chính ngân hàng tại các địa phương có nhiều cá nhân và doanh nghiệp hoạt động ở khu công nghiệp, địa bàn phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, ngân hàng cũng giảm chi phí dự phòng so với cùng kỳ, cắt giảm các chi phí hoạt động để hỗ trợ khách hàng với quy mô ngày càng mở rộng. Eximbank cũng đảm bảo duy trì tỷ lệ an toàn vốn với hệ số CAR ở mức 12-13% tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn duy trình quanh mức 20 - 21% đảm bảo các tấm đệm thanh khoản an toàn trước các biến động của thị trường nếu có.

Eximbank hiện là một trong những ngân hàng vẫn duy trì được nền tảng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp lâu đời, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty xuất nhập khẩu.

An Nhiên