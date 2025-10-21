Eximbank mang không gian trải nghiệm số đến Ngày thẻ Việt Nam 2025

Eximbank giới thiệu các giải pháp ngân hàng số tại Ngày thẻ Việt Nam, mang đến trải nghiệm thanh toán hiện đại, giao dịch trực tuyến và quản lý tài chính thông minh trên Eximbank EDigi.

Sự kiện được tổ chức tại Sân vận động Đại học Bách Khoa, Hà Nội trong hai ngày 18-19/10, với nhiều hoạt động nổi bật. Gian hàng của Eximbank gây chú ý trong không gian sự kiện nhờ thiết kế hiện đại, trẻ trung cùng nhiều hoạt động trải nghiệm số hấp dẫn với thông điệp "Touch the Future - Chạm là kết nối".

Đông đảo khách tham quan tìm hiểu sản phẩm thẻ và các dịch vụ số của nhà băng. Ảnh: Eximbank

Khách tham quan có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng số như thanh toán chạm, mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến và quản lý tài chính cá nhân. Tất cả được tích hợp linh hoạt và an toàn trên nền tảng Eximbank EDigi, mang đến sự thuận tiện, bảo mật và liền mạch trong từng giao dịch.

Theo đại diện Eximbank, với hàng ngàn lượt khách ghé thăm và hàng trăm giao dịch được thực hiện ngay tại sự kiện, ngân hàng đã cho thấy nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời mang đến cho khách hàng trải nghiệm hiện đại và đáng tin cậy. Việc tham gia Ngày thẻ Việt Nam cũng là dịp để Eximbank giới thiệu các giải pháp tài chính số hóa mới, đồng hành mục tiêu phát triển thanh toán không tiền mặt và xã hội số tại Việt Nam.

Đại diện nhà băng tư vấn khách hàng tại khu vực trải nghiệm số. Ảnh: Eximbank

Với việc mang đến không gian trải nghiệm số hiện đại cùng các sản phẩm thẻ đa dạng, Eximbank tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành cùng xu hướng phát triển thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Các hoạt động tương tác, minigame và trải nghiệm công nghệ tại gian hàng tạo sự hứng khởi cho khách tham quan, góp phần lan tỏa tinh thần số hóa đưa công nghệ đến gần hơn với mọi người dùng.

Gian hàng của nhà băng tại không gian Ngày hội thẻ Việt Nam 2025. Ảnh: Eximbank

Đơn vị hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số hiện đại, thân thiện và lấy khách hàng làm trọng tâm. Nhà băng không ngừng đầu tư vào hạ tầng số, bảo mật, cũng như mở rộng hệ sinh thái sản phẩm EDigi, nền tảng ngân hàng số toàn diện, giúp khách hàng dễ dàng quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi.

Sự kiện cũng được xem là dấu mốc trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của Eximbank. Đơn vị thể hiện cam kết mở rộng hệ sinh thái sản phẩm số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hướng đến mô hình ngân hàng hiện đại, lấy người dùng làm trung tâm.

Hoàng Đan