Eximbank Loyalty ưu đãi chào hè

Eximbank Loyalty triển khai nhiều quà tặng, ưu đãi cho khách hàng trong mùa hè và nhân dịp ngày 1/6.

Theo đó, Eximbank Loyalty gửi đến khách hàng nhiều voucher sử dụng tại các trung tâm vui chơi giải trí, khu mua sắm với mức đổi điểm ưu đãi lên đến 50% như: tiNiWorld, MyKingDom, Toycity, Concung... Eximbank Loyalty dành tặng 20 voucher với mức quy đổi "1 điểm" dành riêng cho các bé trong ngày 1/6.

Ngoài ra, từ nay đến hết 30/8, Eximbank Loyalty triển khai chương trình "Đón hè mê say". Cụ thể, khách hàng được ưu đãi đổi điểm tích lũy nhận voucher combo du lịch, nghỉ dưỡng tại các resort, khách sạn tiêu chuẩn 4 đến 5 sao như: The Imperial Vũng Tàu, Pullman Vũng Tàu, Mường Thanh Luxury Nha Trang, Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt, Dalat Wonder Resort... Đặc biệt, khách hàng được ưu đãi đổi điểm nhận voucher lên đến 20% kèm theo vé máy bay khứ hồi từ hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines.

Bên cạnh đó, vào các ngày đặc biệt như 6/6, 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 11/11 và 12/12, Eximbank Loyalty giảm 50% điểm đổi đối với các voucher thẻ nạp điện thoại khi khách hàng truy cập vào chương trình Loyalty trên ngân hàng điện tử (Internet Banking/Mobile Banking).

Eximbank Loyalty triển khai nhiều ưu đãi cho khách hàng thân thiết. Ảnh: Eximbank

Ra mắt vào tháng 7/2021, đến nay Eximbank Loyalty nhận được nhiều sự quan tâm và phản hồi tích cực từ khách hàng thông qua các chương trình như: Đổi quà Tết với các sản phẩm gốm sứ Minh Long, đổi vàng Thần Tài, kho quà đặc quyền với các sản phẩm đến từ Apple, Samsung...

Eximbank Loyalty cũng được nâng cấp và tích hợp thêm nhiều tiện ích mới cùng kho quà tặng hoàn chỉnh nhằm giúp khách hàng thuận tiện thực hiện mọi thao tác trên dịch vụ ngân hàng điện tử. Với số điểm tích lũy sau mỗi giao dịch và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Eximbank như: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế, bảo hiểm... khách hàng có thể đổi thành quà với kho quà tặng đa dạng đến từ các thương hiệu lớn như: Apple, Louis Vuitton, Samsung, Garmin, Starbucks, Samsonite, Vietnam Airlines...

An Nhiên