Eximbank lãi hơn 2.000 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm

Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế 2.049 tỷ đồng sau ba quý đầu năm kinh doanh, hoạt động cấp tín dụng tăng trưởng hơn 8,51%, ROE đạt 6,23%.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính quý III/2025 vừa công bố của ngân hàng. Theo đó, đơn vị ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, quy mô tài sản và tín dụng tiếp tục mở rộng, nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Eximbank đạt 255.707 tỷ đồng, tăng 6,65% so với đầu năm. Kết quả này cho thấy ngân hàng tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, tập trung vào nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Văn phòng làm việc của ngân hàng. Ảnh: Eximbank

Tổng nguồn vốn huy động đạt 224.282 tỷ đồng, tăng 6,77% so với đầu năm. Trong đó, huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 176.165 tỷ đồng, tăng 5,21%; phát hành giấy tờ có giá là 18.467 tỷ đồng, tăng 69,97%. Đại diện nhà băng đánh giá, kết quả này cho thấy niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư, đồng thời cho thấy sự chủ động trong đa dạng hóa nguồn vốn để phục vụ phát triển tín dụng.

Hoạt động cấp tín dụng của đơn vị tăng trưởng tích cực, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế. Tính đến cuối quý III/2025, dư nợ cấp tín dụng đạt 182.552 tỷ đồng, tăng 8,51% so với đầu năm. Trong quý, thu nhập lãi thuần đạt 1.465 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ, trong khi các mảng dịch vụ, ngoại hối và hoạt động khác duy trì đóng góp tích cực. Chi phí hoạt động tăng 6,98%, đạt 924,6 tỷ đồng, khiến lợi nhuận quý III đạt 560 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng đạt thu nhập lãi thuần 4.289 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt đạt 348 tỷ đồng và 464,5 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng mang về 332,8 tỷ đồng cho nhà băng. Chi phí dự phòng rủi ro giảm 27% do chất lượng tài sản các khoản vay tăng lên. Song, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 18,5% lên mức 2.883,9 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước thuế giảm xuống 2.049 tỷ đồng, tương ứng giảm 13,85% so với cùng kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,65%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 6,23%. Cơ cấu cho vay của Eximbank có sự thay đổi đáng kể, tỷ lệ cho vay dài hạn tăng mạnh, trong khi tỷ lệ cho vay ngắn và trung hạn ở mức ổn định.

Trong quý, đơn vị cũng nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, đồng thời triển khai các chính sách tín dụng thiết thực, hướng đến hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, phù hợp với định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách tín dụng và ưu đãi nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Gói tín dụng 'E-ONE' dành riêng cho các doanh nghiệp lớn và FDI, với ưu đãi về lãi suất vay, phí thanh toán quốc tế và phí chuyển tiền. Song song đó, nhà băng cung cấp công cụ bảo hiểm rủi ro lãi suất cho các khoản vay ngoại tệ, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chi phí tài chính trước biến động tỷ giá.

Eximbank cam kết cung cấp tỷ giá ngoại tệ cạnh tranh để hỗ trợ chi phí đầu vào và đầu ra cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, chương trình "Du lịch năm Châu cùng ngoại hối Eximbank" mùa ba được triển khai như hình thức khuyến khích khách hàng tăng cường giao dịch ngoại tệ.

Mới đây, ngân hàng được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 - một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á. Đơn vị cũng là một trong những ngân hàng nổi bật góp mặt vào danh sách PRIVATE 100 - Danh sách các doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, ngân hàng nằm trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam; lần thứ 3 liên tiếp nhận giải Sản phẩm công nghệ và Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2025; vinh dự nhận giải "Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc... Các giải thưởng thể hiện nỗ lực không ngừng của đơn vị, nhằm nâng cao năng lực uy tín và vị thế trên thị trường tài chính ngân hàng Việt.

Theo đại diện ngân hàng, đơn vị đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, với định hướng xây dựng nền tảng phát triển bền vững và củng cố vị thế trong hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam. Nhà băng tập trung đẩy nhanh quá trình số hóa, hoàn thiện mô hình quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới trở thành tổ chức tài chính hiện đại, linh hoạt, lấy khách hàng làm trung tâm.

Song song với đó, Eximbank chú trọng nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hiệu quả vận hành và củng cố hệ thống quản trị rủi ro theo định hướng chuẩn mực quốc tế. Ngân hàng cũng tăng cường hợp tác với các đối tác tư vấn uy tín và chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy lộ trình tái cấu trúc toàn diện, từ mô hình tổ chức, quản trị đến chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Nhờ những chuyển biến tích cực, Eximbank được S&P Global Ratings nâng hạng tín nhiệm lên BB- với triển vọng ổn định, cao hơn mức trung bình ngành ngân hàng Việt Nam (B+). Việc nâng hạng là sự ghi nhận cho tiến trình tái cấu trúc và hiệu quả tăng trưởng bền vững của Eximbank, đồng thời củng cố niềm tin của thị trường, đối tác và khách hàng vào định hướng phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới.

Hoàng Đan