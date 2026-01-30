Eximbank lãi hơn 1.500 tỷ đồng năm 2025

Eximbank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng, giảm so với 2024 do tăng trích lập dự phòng, song duy trì tăng trưởng tài sản, huy động và tín dụng.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính do ngân hàng vừa công bố. Điểm nhấn trong bức tranh tài chính năm qua của Eximbank chính là việc trích lập dự phòng rủi ro 1.526 tỷ đồng, tăng 57,5% so với năm trước.

Theo đại diện ngân hàng, tăng trích lập dự phòng là quyết định chủ động và thận trọng nhằm củng cố bộ đệm tài chính, giúp nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường. Chi phí dự phòng tăng đã tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 1.511 tỷ đồng, chưa đạt kế hoạch đề ra. Song, đây là kết quả nằm trong định hướng điều hành đã được tính toán, khi nhà băng chấp nhận giảm lợi nhuận ngắn hạn để tạo nền tảng an toàn và minh bạch hơn cho các giai đoạn tiếp theo.

Eximbank Phùng Khắc Khoan TP HCM. Ảnh: Eximbank

Đại diện cho biết thêm, dù lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chi phí dự phòng và đầu tư, nhưng các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Eximbank vẫn duy trì nhịp độ ổn định. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 cho thấy, thu nhập lãi thuần tăng 11,4% lên mức 1.691 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý, đơn vị ghi nhận sự sụt giảm nhẹ của hoạt động dịch vụ, tuy vậy kinh doanh ngoại hối vẫn mang về 116 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác đạt 152 tỷ đồng.

Tổng kết năm 2025 thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 5.980 tỷ đồng, tăng 0,95% so với năm trước. Tổng tài sản ở mức 273.270 tỷ đồng, tăng gần 14% so với đầu năm. Huy động vốn đạt 242.669 tỷ đồng, tăng 16%, dư nợ cấp tín dụng đạt 196.077 tỷ đồng, tăng 17%. Các chỉ tiêu an toàn như tỷ lệ nợ xấu, hệ số an toàn vốn (CAR) và tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đều được kiểm soát trong giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước, với tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%.

Song song với việc củng cố tài chính, Eximbank đẩy mạnh tái cấu trúc và chuyển đổi hệ thống. Ngân hàng gia tăng đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai các dự án công nghệ và cải thiện quy trình vận hành, đồng thời từng bước nâng cấp khung quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Các khoản đầu tư này làm chi phí hoạt động tăng trong ngắn hạn, nhưng được kỳ vọng tạo nền tảng cho hiệu quả dài hạn.

Những nỗ lực này được ghi nhận khi S&P Global Ratings nâng hạng tín nhiệm của Eximbank lên mức BB- với triển vọng "ổn định" trong năm 2025. Việc nâng hạng cho thấy đánh giá tích cực đối với định hướng quản trị rủi ro và năng lực tài chính của ngân hàng.

Khép lại năm 2025, nhà băng cho biết hoàn tất giai đoạn củng cố nội lực. Các nền tảng về tài chính, quản trị và vận hành được xây dựng trong giai đoạn này được xem là cơ sở để cải thiện hiệu quả hoạt động, hướng tới tăng trưởng ổn định và bền vững hơn trong dài hạn.

Hoàng Đan