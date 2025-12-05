Eximbank có chủ tịch mới

Eximbank bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang làm chủ tịch thay cho ông Nguyễn Cảnh Anh.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang làm chủ tịch thay cho ông Nguyễn Cảnh Anh. Quyết định có hiệu lực từ 18h30 ngày 4/12.

Trước đó, bà Trang giữ vị trí Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị ngân hàng từ giữa năm nay. Bà có trình độ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, từng làm việc tại VietinBank trong 12 năm, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng phê duyệt tín dụng, Phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng...

Ngoài ra, bà Trang từng là Ủy viên HĐQT độc lập của Công ty Chứng khoán VietinBank, có kinh nghiệm công tác tại các tập đoàn lớn như Sun Group, Đèo Cả...

Đồng thời, Eximbank cho biết chấp thuận việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch với ông Nguyễn Cảnh Anh theo nguyện vọng tại đơn từ nhiệm ngày 3/12. Ông Nguyễn Cảnh Anh vẫn tiếp tục tham gia với vai trò Thành viên HĐQT của Ngân hàng để đóng góp kinh nghiệm. Trong thông báo, ngân hàng cho biết ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Cảnh Anh trong thời gian qua, đặc biệt trong việc khởi động các nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi.

Như vậy, hội đồng quản trị hiện tại của Eximbank gồm bà Phạm Thị Huyền Trang làm Chủ tịch, 3 thành viên HĐQT là ông Phạm Tuấn Anh, ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương và thành viên HĐQT độc lập Hoàng Thế Hưng.

Cùng ngày, Eximbank cũng miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Trần Anh Thắng, theo nguyện vọng cá nhân. Ban điều hành của nhà băng hiện tại gồm Quyền tổng giám đốc Trần Tấn Lộc, Phó tổng giám đốc Đào Hồng Châu, Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Nguyễn Hướng Minh, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Văn Hòa và kế toán trưởng Lã Quang Trung.

Bà Phạm Thị Huyền Trang (bên phải), được bổ nhiệm làm chủ tịch Eximbank thay ông Nguyễn Cảnh Anh (bên trái) từ 4/12/2025. Ảnh: Eximbank

Đại diện Eximbank cho biết, việc thay đổi nhân sự cấp cao thể hiện cam kết trong việc duy trì sự xuyên suốt hoạt động ngân hàng. HĐQT Eximbank hiện giữ vai trò trung tâm trong triển khai Chương trình Chuyển đổi ngân hàng, hướng tới mục tiêu vận hành hiệu quả, minh bạch, bền vững, tạo giá trị dài hạn cho cổ đông, khách hàng và đối tác.

Quỳnh Trang