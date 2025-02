Eximbank bầu bổ sung ban kiểm soát và sửa đổi điều lệ

Eximbank bầu bổ sung ba thành viên ban kiểm soát, sửa đổi điều lệ để phù hợp với các quy định mới của pháp luật, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/2.

Thông tin được nêu tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do Eximbank công bố. Với việc bầu bổ sung ba thành viên mới, tổng số thành viên ban kiểm soát tăng lên 5 người. Hiện ban kiểm soát có hai thành viên là bà Doãn Hồ Lan và bà Phạm Thị Mai Phương.

Ngân hàng cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ Eximbank (sửa đổi) để cập nhật theo Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và các quy định pháp luật mới.

Logo ngân hàng. Ảnh: Eximbank

Đại diện Eximbank cho biết, việc sửa đổi điều lệ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý, tạo cơ sở quản trị minh bạch, thuận lợi cho cổ đông thực hiện các quyền của mình. Luật Các tổ chức tín dụng 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, yêu cầu các ngân hàng điều chỉnh điều lệ và cơ chế quản lý để đảm bảo hoạt động phù hợp với hệ thống pháp lý mới.

Trong bối cảnh này, nhiều ngân hàng, bao gồm Eximbank, đã chủ động xây dựng và triển khai lộ trình điều chỉnh để tăng cường tính ổn định và minh bạch trong hoạt động.

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm nay Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 265.500 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 dự kiến đạt 5.580 tỷ đồng, tăng 33,2% (tương đương tăng 1.392 tỷ đồng) so với kết quả thực hiện năm 2024.

Theo ngân hàng, mục tiêu này được đưa ra trong bối cảnh, năm 2024 Eximbank ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng với lãi thuần đạt 5.923 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2023. Lãi trước thuế đạt hơn 4.188 tỷ đồng, tăng 54% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.326 tỷ đồng, tăng 54% so với 2023.

Kết quả này đến từ các hoạt động cơ cấu danh mục cho vay theo hướng an toàn và hiệu quả. Phần lớn tập trung tại phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cá nhân, các nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng.

Nhà băng cho biết hiện triển khai chiến lược tự tái cơ cấu với tư duy mới về thị trường và khách hàng. Qua đó đơn vị hướng tới mô hình hoạt động minh bạch, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Hoàng Đan