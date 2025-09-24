Evri gia hạn hợp tác giao hàng với Tập đoàn Debenhams

Việc gia hạn thêm hai năm với Tập đoàn Debenhams giúp Evri mở rộng vai trò đối tác chiến lược trong bối cảnh hãng chuyển phát này vừa đạt kỷ lục 807 triệu bưu kiện.

Evri vừa ký kết thỏa thuận gia hạn hợp tác giao hàng trong hai năm với Tập đoàn Debenhams, tập đoàn bán lẻ trực tuyến đứng sau các thương hiệu như Debenhams, PrettyLittleThing, boohoo, boohooMAN và Karen Millen. Thông tin được công bố ngay sau khi Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh (CMA) chấp thuận kế hoạch sáp nhập giữa Evri và DHL eCommerce UK, đồng thời ghi dấu một năm tài chính kỷ lục khi Evri xử lý tới 807 triệu bưu kiện.

Theo thỏa thuận mở rộng, Evri sẽ trở thành một trong những đối tác giao hàng chủ chốt của Tập đoàn Debenhams trong quá trình đẩy mạnh mô hình marketplace nhằm mang lại tốc độ giao hàng nhanh, an toàn hơn cho khách hàng trên toàn bộ các thương hiệu.

Người tiêu dùng cũng sẽ được hưởng lợi từ hệ thống giao nhận ngoài nhà ngày càng đa dạng của Evri. Doanh nghiệp này đang đầu tư 50 triệu bảng Anh cho chiến lược mở rộng mạng lưới tủ gửi hàng với mục tiêu tăng gấp đôi hệ thống ParcelShop và locker lên 25.000 điểm vào năm 2030.

Xe giao hàng của Evri – đối tác vận chuyển chủ chốt của Tập đoàn Debenhams. Ảnh: Evri

"Đây là thời điểm đầy hứng khởi với Evri, khi chúng tôi vừa công bố kế hoạch sáp nhập với DHL eCommerce UK, vừa tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để nhân đôi quy mô mạng lưới ParcelShop và locker", ông David Saenz, Giám đốc thương mại Evri, chia sẻ. "Điều đặc biệt hơn cả là chúng tôi có thể tiếp tục củng cố các mối quan hệ hợp tác dài hạn với khách hàng".

Về phía Tập đoàn Debenhams, Giám đốc điều hành Dan Finley nhấn mạnh người tiêu dùng ngày nay mong đợi tốc độ, sự linh hoạt và khả năng theo dõi minh bạch trong việc nhận hàng. Việc mở rộng hợp tác với Evri sẽ giúp chúng tôi mang lại nhiều lựa chọn và sự tiện lợi hơn nữa cho khách hàng khi mua sắm từ hàng nghìn thương hiệu thuộc hệ thống của Debenhams Group".

Evri cho biết việc gia hạn hợp tác này nằm trong chiến lược phát triển của năm 2025, sau thương vụ mua lại Coll-8 - công ty chuyên về thông quan và logistics tại Ireland, nhằm gia tăng năng lực và sự tiện lợi trên thị trường giao nhận bưu kiện tại Anh.

Evri là một trong những công ty chuyển phát bưu kiện lớn nhất tại Anh, trước đây được biết đến với tên gọi Hermes UK. Evri hiện xử lý hàng trăm triệu bưu kiện mỗi năm và đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ cũng như mạng lưới giao nhận ngoài nhà.

Debenhams Group là tập đoàn bán lẻ trực tuyến sở hữu nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng như Debenhams, PrettyLittleThing, boohoo, boohooMAN và Karen Millen, với chiến lược phát triển mạnh mô hình marketplace để đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người tiêu dùng.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)