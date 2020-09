Evra: 'Man Utd giúp đối thủ chơi như Barca, Real'

Cựu đội trưởng Man Utd, Patrice Evra cảm thấy mệt mỏi khi chứng kiến Man Utd thua Crystal Palace 1-3 ở Ngoại hạng Anh tối 19/9.

"Man Utd giúp mọi đối thủ chơi tốt hơn thường lệ", Evra nói với Sky Sports. "Tôi không muốn hạ thấp chiến thắng của Crystal Palace. Nhưng, quả thực Man Utd cố gắng cật lực để giúp đối thủ chơi như Barca, Real Madrid. Tôi đang đau lòng lắm. Man Utd tạo ảnh hưởng trên truyền thông nhiều hơn trên sân bóng. Vì chúng tôi không mua cầu thủ nào, chỉ có Donny van de Beek. Tôi và CĐV Man Utd đều muốn nhiều hơn thế".

Paul Pogba gây thất vọng trong trận thua đầu tiên của Man Utd. Ảnh: AP

Dù được chơi trên sân nhà gặp đối thủ cửa dưới Crystal Palace, Man Utd để Andros Townsend chọc thủng lưới ngay phút thứ 7. Victor Lindelof không đủ mạnh mẽ để ngăn Jeffrey Schlupp chuyền vào từ cánh trái, còn Harry Maguire và Luke Shaw chậm chạp trong khi truy cản Townsend.

Phút 74, Wilfred Zaha giúp đội khách nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền, sau khi Lindelof để bóng chạm tay trong cấm địa. Mười phút sau, tiếp tục là Zaha tận dụng sự lóng ngóng của Lindelof, đi bóng vào cấm địa rồi sút căng hạ gục David De Gea. Xen giữa hai tình huống này, Man Utd gỡ được một bàn nhờ cú sút cận thành của cầu thủ vào thay người - tân binh Van De Beek phút 80.

"Không thể lấy lý do trận đầu tiên của Man Utd để bào chữa, vì Crystal Palace đã thi đấu từ vòng một. Nhưng, Crystal Palace đã tới Old Trafford để hủy diệt Man Utd. Man Utd đang phải đối mặt với quá nhiều bất cập, nhất là chuyển nhượng. Nhưng, đội bóng không làm gì cả. Ác mộng ùa về với tôi. Tôi lạc quan, nhưng quá mệt mỏi rồi. Dù chỉ là trận đầu tiên, chúc CĐV Man Utd may mắn nhé", Evra nói thêm.

Man Utd còn khoảng ba tuần để bổ sung cầu thủ. Họ đang liên hệ với một cầu thủ chạy cánh phải, một hậu vệ trái và có thể cả một trung vệ. Hậu vệ Porto - Alex Telles - nằm trong tầm ngắm của Man Utd. Còn ở vị trí tiền vệ phải, họ từng liên hệ Jadon Sancho nhưng không đạt được thỏa thuận với Dortmund.

Ở vòng ba Ngoại hạng Anh, thầy trò Ole Solskjaer sẽ hành quân đến sân của Brighton ngày 26/9. Trước đó, Man Utd sẽ gặp Luton tối 22/9, ở vòng ba Cup Liên đoàn.

Hoàng An (theo Sky Sports)