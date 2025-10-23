EVNSPC ủng hộ gần 10 tỷ cho vùng lũ và nhân dân Cuba

Công nhân viên chức lao động EVNSPC đồng loạt đóng góp gần 10 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào vùng lũ và nhân dân Cuba qua Mặt trận Tổ quốc các địa phương.

Sau khi hoàn tất quyên góp, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cùng các đơn vị thành viên đã trực tiếp trao tiền ủng hộ đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP HCM và các địa phương có trụ sở của đơn vị.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang và Tổng giám đốc Nguyễn Phước Đức ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai. Ảnh: EVNSPC

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống "Tương thân, thương ái" của dân tộc, ngày 8/10, Tổng giám đốc và Công đoàn EVNSPC đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 9441/CTLT-EVNSPC-CĐ. Theo đó, mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động tự nguyện đóng góp ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, đồng thời hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn.

Cán bộ nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Long ủng hộ. Ảnh: EVNSPC

Ngay sau khi phát động, các bộ phận, đơn vị trong toàn Tổng công ty đồng loạt triển khai hoạt động quyên góp vào sáng 14/10. Từng cán bộ, kỹ sư, công nhân vận hành, nhân viên văn phòng, dù ở nơi đô thị hay khu vực nông thôn, hải đảo... đều tự nguyện trích một phần thu nhập của mình để chia sẻ cùng đồng bào. Tất cả cùng hướng về mục tiêu chung "vì miền Trung, miền Bắc thân yêu và vì tình hữu nghị Việt Nam - CuBa bền chặt".

Ngoài ra, cán bộ nhân viên, người lao động EVNSPC còn tích cực hưởng ứng đóng góp qua các kênh vận động ở nơi cư trú, sinh hoạt tại địa phương...

Lãnh đạo Công ty Điện lực An Giang trao kinh phí hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang. Ảnh: EVNSPC

Theo đại diện đơn vị, hành động thiết thực này góp phần giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình sâu sắc của ngành Điện lực miền Nam. "Người thợ điện miền Nam không chỉ thắp sáng bản làng, vùng nông thôn, đô thị mà còn thắp lên ngọn lửa yêu thương, sẻ chia - đúng với slogan của EVN Thắp sáng niềm tin", đại diện nói.

Hoàng Đan