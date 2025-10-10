EVNSPC ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa lưới điện

EVNSPC số hóa toàn bộ hồ sơ và quy trình, cung ứng 100% dịch vụ trực tuyến, ứng dụng AI, drone giám sát lưới điện, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong giai đoạn 2021-2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Với định hướng "Doanh nghiệp số - lưới điện số - khách hàng số", đơn vị vừa hiện đại hóa hạ tầng quản lý, vừa cải thiện trải nghiệm số cho hàng triệu khách hàng.

Công nhân điện lực ứng dụng thiết bị flycam trong công tác kiểm tra lưới điện. Ảnh: EVNSPC

EVNSPC là một trong ba đơn vị dẫn đầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam về mức độ hoàn thành Đề án chuyển đổi số, với khoảng 95-96% chỉ tiêu. Trong lĩnh vực quản trị, các phần mềm dùng chung được triển khai đến cấp đơn vị Điện lực, hỗ trợ điều hành hiệu quả. Hệ thống quản trị điều hành được nâng cấp đồng bộ với các nền tảng ERP, CMIS, HRMS, PMIS, D-Office và kho dữ liệu tập trung BI - Tableau phục vụ ra quyết định theo thời gian thực.

Theo thống kê của EVNSPC, đến nay, toàn bộ hồ sơ nội bộ, văn bản và quy trình nghiệp vụ đã được số hóa. Hơn 19.500 cán bộ công nhân viên đã sử dụng các nền tảng số trong công việc hàng ngày, qua đó hình thành môi trường làm việc linh hoạt, minh bạch và hiệu quả. 100% cán bộ, công nhân viên có chức trách được trang bị chữ ký số; 14 quy trình nghiệp vụ được số hóa (an toàn, kỹ thuật, pháp chế, kế hoạch, đầu tư...). Hệ thống quản trị tài chính số hóa toàn diện với E-Invoice, E-Payment, kế hoạch dòng tiền và 150 dashboard Tableau-BI, giúp điều hành theo thời gian thực.

Trong lĩnh vực kỹ thuật và an toàn, cơ sở dữ liệu thiết bị (PMIS) được chuẩn hóa với hơn 20 triệu dữ liệu. Đơn vị đã triển khai bảo trì theo tình trạng (CBM), giám sát hiện trường bằng Digital Workforce - Lực lượng lao động kỹ thuật số, kết hợp AI và drone trong kiểm tra lưới điện. Các ứng dụng này góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu sự cố, giảm tổn thất điện năng.

Tổng công ty ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác kiểm tra, vận hành lưới điện. Ảnh: EVNSPC

Song song đó, dịch vụ khách hàng được điện tử hóa toàn diện. Hiện 100% dịch vụ điện cung cấp trực tuyến mức độ 4; 71% khách hàng sử dụng trên nền tảng số như web, app, Zalo. Khoảng 60% yêu cầu được xử lý tự động qua CMIS 4.0 và EVNHES 2.0. EVNSPC cũng nâng cấp app, web CSKH, phục vụ hơn 8 triệu khách hàng, đồng thời tích hợp định danh điện tử EVNID, kết nối thanh toán và hóa đơn điện tử, qua đó nâng cao sự tiện ích, nhanh chóng, minh bạch.

Tổng công ty còn triển khai 8 đề tài khoa học, trong đó ba đề tài ứng dụng AI để giám sát, phân tích tín hiệu và dự báo sự cố thiết bị. Nhờ đó, chỉ số SAIDI giảm 84,4% so với năm 2016, năng suất lao động tăng và tổn thất điện năng giảm rõ rệt. Đơn vị áp dụng áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong hiện trường như: thi công hotline; ứng dụng drone (thiết bị bay không người lái) trong kiểm tra lưới điện 110kV; ứng dụng AI và công nghệ cảm biến trong giám sát phóng điện cục bộ, phân tích khí hòa tan, chẩn đoán sự cố tiềm ẩn của máy biến áp...

Theo đại diện EVNSPC, những giải pháp này đã góp phần nâng cao độ ổn định hệ thống, giảm thiểu sự cố và hiện đại hóa lưới điện miền Nam theo hướng "vận hành thông minh, an toàn, hiệu quả".

Nhân viên Tổng công ty hướng dẫn khách hàng cài đặt app CSKH để theo dõi trực tuyến. Ảnh: EVNSPC

Bước sang giai đoạn 2026-2030, đơn vị định hướng tiếp tục chuyển đổi số toàn diện, phát triển hạ tầng hiện đại theo mô hình "Một hạ tầng - một cơ sở dữ liệu - một nền tảng điều hành thông minh". Trọng tâm gồm ba trụ cột: hiện đại hóa hạ tầng số, khai thác dữ liệu và AI, cùng đảm bảo an toàn thông tin với mô hình "Zero Trust", Trung tâm an ninh mạng SOC tích hợp AI.

Ở trụ cột hạ tầng, Tổng công ty đặt mục tiêu triển khai hạ tầng mạng định nghĩa bằng phần mềm (SDN), xây dựng trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III, ứng dụng hạ tầng siêu hội tụ (HCI) và điện toán đám mây cho toàn hệ thống. Với dữ liệu và AI, định hướng là hình thành kho dữ liệu hợp nhất (Data Lakehouse), ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong dự báo phụ tải, bảo trì dự đoán, tối ưu vận hành, đánh giá mức độ hài lòng khách hàng. Trong khi đó, an toàn thông tin được coi là nền tảng với việc áp dụng cơ chế bảo mật tiên tiến và hệ thống SOC tích hợp AI nhằm bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy.

Song song ba trụ cột trên, EVNSPC tiếp tục mở rộng ứng dụng drone, BIM, UAV và AI trong giám sát công trình, đẩy mạnh số hóa trạm 110kV, phát triển lưới điện thông minh gắn với năng lượng tái tạo. Những giải pháp này hướng tới mục tiêu quản trị hiện đại và hiệu quả, thúc đẩy quá trình "xanh hóa" hệ thống điện khu vực phía Nam.

Trong bối cảnh mới, yêu cầu về hạ tầng, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng ngày càng cao. Tổng công ty xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà còn là động lực phát triển bền vững, tạo nền tảng cho vận hành minh bạch, sáng tạo và hiệu quả hơn.

Hoàng Đan