EVNSPC ứng dụng công nghệ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định

EVNSPC áp dụng loạt giải pháp công nghệ và chuyển đổi số để vận hành lưới điện an toàn, ổn định, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Đại diện đơn vị cho biết, trong 10 tháng đầu năm nay, thời tiết cực đoan gây nhiều áp lực lên hoạt động sản xuất của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC). Trước bối cảnh này, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh. Nhờ đó góp phần giúp hệ thống điện khu vực 8 tỉnh, thành phía Nam duy trì an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn.

Đơn vị tăng cường thi công hotline, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ảnh: EVNSPC

Trong tháng 10, sản lượng điện tiêu thụ toàn đơn vị đạt 5,95 tỷ kWh, tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 10 tháng, sản lượng đạt 70,66 tỷ kWh, tăng 2,59% so với cùng kỳ sau sáp nhập. Các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng đều hoàn thành và vượt kế hoạch EVN giao.

Tổng công ty có hệ thống các kênh chăm sóc khách hàng hiện đại, đa kênh, bắt kịp xu hướng nền kinh tế số, xã hội số như: tổng đài CSKH 19001006 - 19009000, email, website, Zalo, Facebook, app CSKH... Nhờ hệ thống này, đơn vị đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng sử dụng điện mọi lúc, mọi nơi, nâng cao trải nghiệm và thuận tiện, gia tăng lợi ích tối đa cho khách hàng. Toàn bộ dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến mức độ 4; 100% tỷ lệ giao dịch được theo phương thức điện tử; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt 99,99%, vượt kế hoạch EVN giao 4,29%. Tỷ lệ công tơ điện tử của EVNSPC đạt 99,93%.

Đơn vị tăng cường kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện trước mùa mưa bão. Ảnh: EVNSPC

Trong công tác kỹ thuật, EVNSPC tăng cường áp dụng các phần mềm quản lý như PMIS (quản lý mất điện, quản lý vật tư thiết bị điện, quản lý vận hành lưới điện cao thế...), hệ thống giám sát an toàn, ứng dụng hiện trường trên mobile cùng các giải pháp tự động hóa và điều khiển xa. Các công nghệ này giúp cải thiện rõ rệt các chỉ số SAIDI, SAIFI, MAIFI; tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế giảm xuống 3,45%, thấp hơn kế hoạch 0,25%. Sự cố lưới điện 110kV và trung - hạ áp cũng giảm so với cùng kỳ.

Đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão, triều cường giúp người dân, khách hàng phòng tránh các rủi ro, tai nạn liên quan đến điện bằng thông tin cảnh báo đăng tải thường xuyên trên app CSKH, Zalo CSKH và các kênh mạng xã hội của ngành Điện và EVNSPC như Facebook, Tiktok, Youtube...

Đơn vị đóng điện giai đoạn hai dự án "Lộ ra 110kV trạm 220kV Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long" trong tháng 10. Ảnh: EVNSPC

EVNSPC cũng liên tục cảnh báo về tình trạng kẻ xấu lợi dụng thông tin sáp nhập tỉnh, thanh toán tiền điện, hướng dẫn cài app chăm sóc khách hàng... giả mạo nhân viên điện lực để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Công tác đầu tư xây dựng được triển khai quyết liệt. Lũy kế 10 tháng, EVNSPC khởi công 49 công trình 110kV và đóng điện 86 công trình 110kV, trong đó có nhiều dự án kéo dài nhiều năm, góp phần củng cố hạ tầng lưới điện và nâng cao chất lượng cung cấp điện.

Từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng, đảm bảo cấp điện an toàn - ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu dân sinh trong giai đoạn cuối năm nay và năm 2026.

(Nguồn: EVNSPC)