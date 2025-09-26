EVNSPC: Sẵn sàng giải đáp mọi vướng mắc về ngành điện

EVNSPC yêu cầu đơn vị trực thuộc tham gia tiếp xúc cử tri, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc liên quan đến ngành điện.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, việc triển khai giải đáp được thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), về công tác báo cáo trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Tổng công ty đã ban hành văn bản yêu cầu lãnh đạo các công ty điện lực trực thuộc, đội quản lý điện tại 8 tỉnh, thành phố phía Nam tham dự đầy đủ buổi tiếp xúc cử tri, kịp thời giải đáp vấn đề liên quan đến hoạt động điện lực do đại biểu và cử tri nêu ra.

Các công trình lưới điện của tổng công ty. Ảnh: EVNSPC

EVNSPC đồng thời đề nghị các đơn vị theo dõi, chủ động cập nhật lịch họp Quốc hội, chuẩn bị phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục tại điểm cầu truyền hình tại cái tỉnh, thành phố (nếu có). Các đơn vị cần nhanh chóng xử lý, giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị phát sinh.

Ngoài việc tham dự tiếp xúc cử tri, công ty điện lực còn có trách nhiệm làm việc trực tiếp, cung cấp báo cáo chi tiết cho các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội, kể cả đại biểu không sinh sống tại địa phương. Tổng công ty nhấn mạnh tinh thần tiếp thu ý kiến, cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch và kịp thời. Việc này nhằm giải đáp các vướng mắc liên quan đến ngành điện trên tinh thần lắng nghe, cầu thị và tạo sự đồng thuận trong quá trình phối hợp.

Tổng đài của trung tâm CSKH hoạt động 24/7, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng sử dụng điện. Ảnh: EVNSPC

Báo cáo gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tập trung vào nhiều nội dung then chốt như: công tác đầu tư cấp điện, cung ứng điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng trên địa bàn quản lý; rà soát kết quả thực hiện các cam kết với địa phương, với cử tri. Tổng công ty cũng nêu ra khó khăn, vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ công trình điện trên địa bàn và đề xuất với chính quyền địa phương, giải pháp tháo gỡ trong quá trình phối hợp.

Báo cáo nêu rõ tình hình khai thác cổng thông tin sử dụng điện nhằm theo dõi mức sử dụng điện của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc nhóm cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Trên cơ sở đó, ngành điện kiến nghị các giải pháp phối hợp với địa phương, để thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh công tác điều chỉnh và dịch chuyển phụ tải trên địa bàn khi cần thiết.

Đơn vị ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành lưới điện. Ảnh: EVNSPC

Tổng công ty cũng nêu kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực, bao gồm việc đảm bảo cấp điện, công tác đền bù và giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng, công trình điện... Đơn vị yêu cầu các công ty điện lực thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh trên cổng thông tin EVN và EVNSPC, đồng thời phối hợp chặt chẽ sở, ban, ngành, cơ quan địa phương để đảm bảo nguồn cung điện ổn định, phục vụ báo cáo, trả lời ý kiến cử tri.

EVNSPC còn yêu cầu các công ty điện lực làm đầu mối và phối hợp chặt chẽ với những đơn vị thành viên của EVN như: Ban Quản lý dự án công trình điện miền Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, tổng công ty phát điện 1,2,3 và các nhà máy điện. Ngoài ra, còn có Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam và Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam trực thuộc EVNSPC.

Theo tổng công ty, các công ty điện lực có trách nhiệm nắm bắt và tổng hợp đầy đủ thông tin liên quan đến tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các đơn vị sẽ báo cáo và trả lời ý kiến của Đại biểu Quốc hội cũng như kiến nghị của cử tri.

Hoàng Đan