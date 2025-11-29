EVNSPC lưu ý nguy cơ mất an toàn hệ thống điện sau công tơ

EVNSPC cảnh báo nhiều rủi ro phát sinh từ phần điện sau công tơ, đề nghị hộ dân kiểm tra định kỳ, thay dây hư hỏng để bảo đảm an toàn.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), số vụ tai nạn điện tại phía Nam (An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Nai và Lâm Đồng) trong 10 tháng đầu năm nay đã giảm sâu so với cùng kỳ. Cụ thể, số vụ tai nạn điện trong dân trên địa bàn quản lý đã giảm 11 vụ (tương ứng giảm 42%), số người tử vong giảm 10 người (giảm 34%) so với cùng kỳ năm 2024.

Song, những sự cố gây thiệt hại về người vẫn cho thấy rủi ro vẫn tiềm ẩn lớn khi hệ thống điện sau công tơ không được kiểm tra và bảo trì thường xuyên. Các sự cố này lần nữa nhắc lại quy định tại Điều 66 Luật Điện lực 2024, theo đó hệ thống điện sau công tơ thuộc trách nhiệm của khách hàng và cần được kiểm tra định kỳ để bảo đảm an toàn.

Công nhân Công ty Điện lực TP Cần Thơ phát tờ rơi hướng dẫn an toàn điện đến từng hộ gia đình. Ảnh: EVNSPC

Để chủ động phòng ngừa, hàng năm EVNSPC đều chỉ đạo các đơn vị thực hiện tổng kiểm tra toàn diện, bao gồm cả phần đường dây sau điện kế của khách hàng. Qua rà soát tính đến cuối tháng 10, các công ty điện lực đã phát hiện tới 7.776 trường hợp hệ thống điện sau điện kế tồn tại nguy cơ mất an toàn.

Thực trạng phổ biến ghi nhận được là dây dẫn sử dụng lâu ngày bị tróc vỏ; dây treo trực tiếp hoặc chạm vào các kết cấu kim loại (mái tôn, khung sắt) hoặc vướng vào cây xanh; dây điện bị võng thấp, không đủ khoảng cách an toàn với mặt đường hay kênh rạch. Đối với các trường hợp này, ngành điện đã lập biên bản kiến nghị, hướng dẫn khách hàng khắc phục. Trường hợp khách hàng không hợp tác cải tạo, sửa chữa phần tài sản của mình, trong một số trường hợp, các đội quản lý điện sẽ thực hiện trình tự ngừng, giảm cung cấp điện để đảm bảo an toàn theo đúng quy định, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Công nhân Công ty Điện lực Lâm Đồng kiểm tra hệ thống điện trong các cơ sở sản xuất. Ảnh: EVNSPC

Bên cạnh công tác kiểm tra kỹ thuật, EVNSPC sử dụng đa dạng phương thức tuyên truyền từ phát tờ rơi truyền thống đến truyền thông đa phương tiện. Các nội dung cảnh báo an toàn điện được phát rộng rãi trên đài phát thanh, truyền hình và đặc biệt là mạng xã hội (Zalo, Facebook) với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu.

Công nhân Công ty Điện lực Cà Mau kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình sử dụng điện sau công tơ. Ảnh: EVNSPC

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tại các khu vực ngập lụt hoặc đông dân cư, ngành điện đã chủ động treo băng rôn cảnh báo. Trong các đợt mưa lũ, triều cường, EVNSPC phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để cắt điện khẩn cấp tại vùng ngập sâu. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị quản lý hạ tầng khác (chiếu sáng, viễn thông, quảng cáo...) phải tự rà soát an toàn thiết bị; nếu không đảm bảo sẽ bị ngừng cấp điện. Ngoài nguyên nhân khách quan, nhiều tai nạn điện trong dân vẫn xuất phát từ thói quen sinh hoạt thiếu an toàn như: câu cá, bẫy chuột bằng điện, kéo dây điện phục vụ trồng trọt không đúng quy cách.

Để hạn chế rủi ro, EVNSPC khuyến cáo người dân lựa chọn dây dẫn đúng tiết diện, lắp đặt thiết bị chống giật và aptomat chống quá tải, bố trí ổ cắm - công tắc ở vị trí khô ráo, bổ sung dây tiếp đất và thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống điện. Khi xảy ra chập cháy, người dân cần nhanh chóng ngắt cầu dao, giữ khoảng cách an toàn và thông báo ngay cho đơn vị điện lực để phối hợp xử lý.

(Nguồn: EVNSPC)