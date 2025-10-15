EVNSPC lưu ý khách hàng sử dụng điện an toàn mùa mưa

EVNSPC khuyến nghị người dân kiểm tra hệ thống điện, ngắt cầu dao khi ngập nước, tránh xa dây điện đứt và tuân thủ nguyên tắc an toàn, nhằm phòng ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, mùa mưa bão đang bước vào giai đoạn cao điểm, kéo theo nhiều nguy cơ mất an toàn điện do ngập úng, cây ngã đổ, sét đánh hoặc hệ thống điện trong gia đình bị rò rỉ. Trước tình hình này, tổng công ty khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa, tuân thủ các nguyên tắc an toàn để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Nhân viên Công ty Điện lực An Giang tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn cho người dân. Ảnh: EVNSPC

Theo ghi nhận của đơn vị, nhiều vụ tai nạn điện trong mùa mưa xuất phát từ sự chủ quan hoặc bất cẩn khi sử dụng điện. Việc không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ khiến các thiết bị xuống cấp, dễ dẫn đến sự cố. Một số vụ việc nghiêm trọng thời gian gần đây cho thấy hậu quả của việc thiếu cảnh giác. Ngày 28/9 tại Vĩnh Long, ba người trong cùng một gia đình tử vong do chạm vào dây điện khi sửa chòi trong mưa gió. Tương tự, ngày 11/8 tại Đồng Tháp, nhân viên khu du lịch bị điện giật tử vong khi sử dụng máy xịt nước áp lực cao để vệ sinh trong điều kiện ẩm ướt.

EVNSPC cho biết, trong mùa mưa, các nguy cơ thường gặp gồm: dây điện bị đứt rơi xuống đất hoặc vùng nước ngập dễ gây điện giật nếu vô tình tiếp xúc, thiết bị điện bị ẩm dẫn đến chập cháy, khu vực dân cư ngập nước dễ phát sinh rò điện, hay việc leo trèo sửa mái nhà khi trời mưa tiềm ẩn rủi ro cao. Những tình huống này có thể gây tai nạn nghiêm trọng nếu người dân không kịp thời nhận biết và xử lý đúng cách.

Công nhân PC Đồng Tháp tuyên truyền an toàn điện đến từng hộ gia đình. Ảnh: EVNSPC

Để đảm bảo an toàn, ngành điện khuyến nghị người dân ngắt cầu dao hoặc aptomat ngay khi nước tràn vào nhà, hoặc khi phát hiện thiết bị điện có dấu hiệu ẩm ướt. Không chạm tay ướt vào công tắc, ổ cắm; nên lắp thiết bị chống giật cho các mạch điện trong nhà và rút phích cắm thiết bị không cần thiết khi có mưa giông. Việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ là cần thiết để kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm hở, rò điện.

EVNSPC cũng lưu ý, người dân không nên tự ý đấu nối hoặc sửa chữa điện nếu không có chuyên môn. Khi mưa lớn, tuyệt đối không trú dưới trạm biến áp, cột điện hoặc cây gần đường dây điện. Nếu thấy dây điện bị đứt hoặc rơi xuống nước, cần nhanh chóng tránh xa và báo cho đơn vị điện lực gần nhất.

Tại các tỉnh, thành khu vực miền Nam như An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Lâm Đồng và Tây Ninh, người dân có thể liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng EVNSPC qua số 19001006 hoặc 19009000 hoạt động 24/7 để được hỗ trợ khi phát hiện sự cố điện. Đại diện đơn vị nhấn mạnh, điện mang lại tiện nghi cho đời sống, nhưng chỉ một chút bất cẩn trong mùa mưa bão cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Mỗi gia đình cần ghi nhớ nguyên tắc "cẩn trọng - phòng ngừa - báo ngay" để đảm bảo an toàn cho bản thân, người thân và cộng đồng.

Hoàng Đan