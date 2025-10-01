EVNSPC khuyến cáo cẩn trọng khi nhận cuộc gọi tự xưng 'nhân viên điện lực'

EVNSPC khuyến cáo khách hàng không nhấp vào đường link, cung cấp thông tin cá nhân hay tải ứng dụng chăm sóc khách hàng do người lạ gửi đến vì đơn vị không liên lạc qua điện thoại, Zalo.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ứng dụng chăm sóc khách hàng của công ty chỉ có thể tải từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android) với từ khóa "CSKH EVNSPC". Người dùng cần đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký hợp đồng mua bán điện để sử dụng. Ứng dụng này không yêu cầu xác thực khuôn mặt hay vân tay.

Đơn vị cho biết, thời gian qua có nhiều nhóm giả mạo nhân viên điện lực để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân. Các kịch bản phổ biến gồm: thông báo sai thông tin hồ sơ, yêu cầu quét mã hoặc truy cập link Zalo; gửi văn bản giả yêu cầu thanh toán gấp; hướng dẫn cài đặt ứng dụng CSKH; giả mạo văn bản thay đổi phương thức thanh toán nhằm lấy thông tin cá nhân và mã OTP...

Khách hàng sử dụng điện xem tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cài đặt app CSKH EVNSPC. Ảnh: EVNSPC

Đại diện này lấy ví dụ, đầu tháng 8, một khách hàng tại TP HCM đã bị hướng dẫn cài ứng dụng chăm sóc khách hàng giả mạo, thực hiện xác thực khuôn mặt và mất hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản. Công an TP HCM đã tạm giữ một nghi phạm 23 tuổi liên quan, vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo đại diện doanh nghiệp, EVNSPC không liên lạc với khách hàng bằng số điện thoại cá nhân, không gửi liên kết qua Zalo hay email riêng để yêu cầu cung cấp thông tin. Khách hàng cần cảnh giác khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn lạ yêu cầu thực hiện các giao dịch.

"Người dân không cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, CCCD, tài khoản ngân hàng qua điện thoại, Zalo, SMS hoặc các website không rõ nguồn gốc; không nhấp vào đường link hoặc tải ứng dụng do đối tượng lạ gửi đến", đại diện EVNSPC khuyến cáo.

Thời gian qua, EVNSPC đã liên tục cảnh báo, khuyến cáo khách hàng về tình trạng giả mạo nhân viên điện lực qua các kênh: báo, đài trung ương và địa phương; website, fanpage, kênh YouTube, TikTok của EVN và EVNSPC. Đồng thời truyên truyền trực tiếp đến người dân, khách hàng thông qua các buổi sinh hoạt sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, các hội nghị khách hàng,...

EVNSPC khuyến cáo, khi nhận thông báo thanh toán tiền điện gấp hoặc tin nhắn nghi ngờ lừa đảo, khách hàng cần liên hệ ngay đơn vị điện lực tại địa phương hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 19001006 hoặc 19009000 để xác minh thông tin. Trường hợp đã trở thành nạn nhân, cần báo cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

Minh Ngọc