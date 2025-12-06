EVNSPC hoàn thành thi công khôi phục cấp điện Phú Quốc

Lực lượng kỹ sư và công nhân ngành điện nỗ lực làm việc, liên tục cả ngày và đêm để khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc. Nhờ sự phối hợp đồng bộ, công tác thi công hoàn thành đêm 5/12, sớm hơn kế hoạch 5 ngày, qua đó khôi phục cấp điện cho đảo Phú Quốc.
Lực lượng kỹ sư và công nhân ngành điện nỗ lực làm việc, liên tục cả ngày và đêm để khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc. Nhờ sự phối hợp đồng bộ, công tác thi công hoàn thành đêm 5/12, sớm hơn kế hoạch 5 ngày, qua đó khôi phục cấp điện cho đảo Phú Quốc.
Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy tinh thần trách nhiệm, của đội ngũ thi công trong nhiều ngày liên tục. Đội ngũ đối mặt nắng gió và áp lực tiến độ, để dòng điện sớm trở lại với người dân và doanh nghiệp Phú Quốc.
Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy tinh thần trách nhiệm, của đội ngũ thi công trong nhiều ngày liên tục. Đội ngũ đối mặt nắng gió và áp lực tiến độ, để dòng điện sớm trở lại với người dân và doanh nghiệp Phú Quốc.
Để khắc phục nhanh sự cố cáp ngầm, được sự đồng ý của tỉnh An Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã triển khai thi công đường dây 110kV trên không, với 4 khoảng trụ (từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu đến vị trí điểm sự cố).
Để khắc phục nhanh sự cố cáp ngầm, được sự đồng ý của tỉnh An Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã triển khai thi công đường dây 110kV trên không, với 4 khoảng trụ (từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu đến vị trí điểm sự cố).
Tuy thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi, các lực lượng vẫn duy trì nhịp độ làm việc cao nhằm rút ngắn thời gian khôi phục điện. Dưới sự chỉ đạo của EVNSPC, Công ty Điện lực An Giang, các nhà thầu và đội ngũ kỹ thuật giúp toàn bộ quá trình diễn ra an toàn, liền mạch và đúng yêu cầu kỹ thuật.
Tuy thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi, các lực lượng vẫn duy trì nhịp độ làm việc cao nhằm rút ngắn thời gian khôi phục điện. Dưới sự chỉ đạo của EVNSPC, Công ty Điện lực An Giang, các nhà thầu và đội ngũ kỹ thuật giúp toàn bộ quá trình diễn ra an toàn, liền mạch và đúng yêu cầu kỹ thuật.
Công nhân Công ty Điện lực An Giang khẩn trương kéo dây, dựng trụ.
Công nhân Công ty Điện lực An Giang khẩn trương kéo dây, dựng trụ.
Dưới thời tiết nắng gắt, đội ngũ công nhân vẫn tập trung thực hiện từng hạng mục đúng kế hoạch.
Dưới thời tiết nắng gắt, đội ngũ công nhân vẫn tập trung thực hiện từng hạng mục đúng kế hoạch.
Công trường duy trì hoạt động liên tục, kể cả vào thời điểm chiều muộn.
Công trường duy trì hoạt động liên tục, kể cả vào thời điểm chiều muộn.
Trong điều kiện gió biển và đêm tối, công trường được duy trì chiếu sáng để phục vụ thi công.
Trong điều kiện gió biển và đêm tối, công trường được duy trì chiếu sáng để phục vụ thi công.
Các tổ đội tiếp tục hoàn thiện từng phần việc theo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ.
Các tổ đội tiếp tục hoàn thiện từng phần việc theo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ.
Trước đó, song song với việc khẩn trương thi công đường dây 110kV, hàng chục máy phát điện cũng được EVNSPC huy động để tăng nguồn phát điện cho Phú Quốc. Cán bộ công nhân viên đơn vị vận hành các máy phát điện được vận chuyển từ đất liền cung cấp điện cho khu vực Gành Dầu.
Trước đó, song song với việc khẩn trương thi công đường dây 110kV, hàng chục máy phát điện cũng được EVNSPC huy động để tăng nguồn phát điện cho Phú Quốc. Cán bộ công nhân viên đơn vị vận hành các máy phát điện được vận chuyển từ đất liền cung cấp điện cho khu vực Gành Dầu.
Đại diện công ty cho biết, kết quả vượt tiến độ 5 ngày là minh chứng cho tinh thần chủ động của EVNSPC và sự hỗ trợ chặt chẽ từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, cùng sự phối hợp của các sở ngành, địa phương và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam. Sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp trên đảo cũng góp phần giúp lực lượng thi công hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn.
Đại diện công ty cho biết, kết quả vượt tiến độ 5 ngày là minh chứng cho tinh thần chủ động của EVNSPC và sự hỗ trợ chặt chẽ từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, cùng sự phối hợp của các sở ngành, địa phương và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam. Sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp trên đảo cũng góp phần giúp lực lượng thi công hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn.
Nội dung: Hoàng Đan
Ảnh: EVNSPC