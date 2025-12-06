EVNSPC hoàn thành thi công khôi phục cấp điện Phú Quốc

Tuy thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi, các lực lượng vẫn duy trì nhịp độ làm việc cao nhằm rút ngắn thời gian khôi phục điện. Dưới sự chỉ đạo của EVNSPC, Công ty Điện lực An Giang, các nhà thầu và đội ngũ kỹ thuật giúp toàn bộ quá trình diễn ra an toàn, liền mạch và đúng yêu cầu kỹ thuật.