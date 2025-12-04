EVNSPC đẩy nhanh hoạt động cấp điện trở lại cho Phú Quốc

EVNSPC triển khai san tải, huy động máy phát điện, xây dựng đường dây 110kV nhằm khắc phục nguồn điện cho Phú Quốc sau sự cố cáp ngầm.

Sau khi có sự cố cáp ngầm làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) huy động toàn bộ máy phát di động của các công ty điện lực thành viên vận chuyển đến Phú Quốc, nhằm tăng nguồn cung cấp điện. Tổng số máy phát huy động được đến nay đạt 20 máy, công suất phát khoảng 3,5 MW.

Các máy phát điện chuyển đến Phú Quốc để tăng nguồn cấp điện. Ảnh: EVNSPC

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực An Giang (PCAG) cũng thực hiện san nguồn cung cấp từ trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc qua lưới điện trung áp 22kV. Đơn vị thực hiện vận động các khách hàng lớn có máy phát tự vận hành cấp điện để tận dụng công suất còn lại phục vụ khách hàng sinh hoạt...

Tính đến ngày 4/12, tổng công ty cho biết toàn bộ khách hàng sinh hoạt, dân sinh đã được cấp điện, trong đó khoảng 6.100 khách hàng tại khu vực Bắc Phú Quốc cấp điện luân phiên.

Bên cạnh việc phối hợp các đơn vị liên quan xử lý sự cố cáp ngầm, EVNSPC cũng chỉ đạo PCAG khẩn trương phối hợp các sở, ban, ngành liên quan triển khai xây dựng tạm đường dây 110kV trên không từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu đến vị trí điểm sự cố, nhằm cấp điện ổn định cho khách hàng. Hiện công tác thi công đường dây này đang được khẩn trương thi công.

Công ty Điện lực An Giang họp trao đổi phương án đấu nối các máy phát cấp điện cho khách hàng sinh hoạt. Ảnh: EVNSPC

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 1/12 về tình hình khắc phục sự cố mất điện tại đặc khu Phú Quốc, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ghi nhận nỗ lực của PCAG và các đơn vị liên quan trong việc duy trì cấp điện cho các phụ tải ưu tiên và nhu cầu dân sinh những ngày qua. Ông Mừng cho biết sự cố cáp ngầm 110kV dưới biển có tính chất phức tạp, đòi hỏi thời gian và nguồn lực lớn để xử lý. Do đó, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng, Sở Công Thương cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ PCAG khẩn trương hoàn tất các bước khắc phục, đồng thời tạo điều kiện về thiết bị và thủ tục để đơn vị sớm khôi phục cấp điện ổn định cho toàn bộ đặc khu.

PCAG cho biết, hiện đặc khu Phú Quốc được cấp điện từ hai nguồn, gồm đường dây 110kV 173 Hà Tiên - 172 Phú Quốc (có đoạn cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc) cấp điện cho trạm biến áp 110kV Phú Quốc. Bên cạnh đó là đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc, đang vận hành cấp điện áp 110kV cấp điện cho trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc. Hai nguồn này chưa được liên kết mạch vòng, nên khi xảy ra sự cố cáp ngầm đã ảnh hưởng đến công tác cung cấp điện.

Công nhân PCAG xây dựng trụ điện thuộc đường dây 110kV trên không từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu đến vị trí điểm sự cố. Ảnh: EVNSPC

Để khắc phục tình trạng hai đường dây cấp điện cho đặc khu Phú Quốc chưa được liên kết mạch vòng, EVNSPC đã triển khai các công trình Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, TBA 220kV Phú Quốc. Song, thời gian qua các công trình này gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo đại diện ngành điện, để hoàn thiện các dự án này và bảo đảm tiêu chuẩn dự phòng N-1, đặc biệt khi Phú Quốc dự kiến đăng cai hội nghị APEC năm 2027, cần sự phối hợp chặt chẽ từ các sở, ngành và chính quyền địa phương. Việc tháo gỡ sớm các vướng mắc về mặt bằng sẽ tạo điều kiện đưa các công trình vào vận hành, góp phần nâng cao tính an toàn và ổn định của hệ thống điện trên đảo trong dài hạn.

(Nguồn: EVNSPC)