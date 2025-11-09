EVNSPC đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng công trình điện

EVNSPC khởi công 49 công trình, đóng điện 86 công trình lưới điện 110kV, góp phần bảo đảm điện an toàn, ổn định cho miền Nam trong 10 tháng đầu năm.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, kết quả trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện 10 tháng đầu năm, cho thấy nỗ lực đổi mới trong chỉ đạo, điều hành và tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, công nhân viên.

TBA 110kV Thới Bình, tỉnh Cà Mau đóng điện ngày 30/9. Ảnh: EVNSPC

Trước nhu cầu ngày càng cao về nguồn điện ổn định và chất lượng, đặc biệt tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, EVNSPC xác định vai trò tiên phong với phương châm "Điện đi trước một bước". Việc hoàn thành công tác đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trên tinh thần đó, Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban lãnh đạo EVNSPC đã chủ động đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, tạo nên nhiều dấu ấn tích cực.

Ngay từ cuối năm 2024, Đảng uỷ Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 386-NQ/ĐU, tập trung hoàn thành toàn diện công tác đầu tư xây dựng năm nay. Nghị quyết nêu rõ, EVNSPC tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư xây dựng, xác định là nhiệm vụ trọng tâm nòng cốt để quyết liệt chỉ đạo, điều hành. Từng công trình điện, đặc biệt là các công trình trọng điểm, cấp bách cần phân công bố trí các cán bộ có năng lực, tâm huyết nhất để thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác đầu tư xây dựng phải được kịp thời giải quyết hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết theo theo tinh thần "rõ ràng, cụ thể, đúng thẩm quyền"; không để khó khăn, vướng mắc trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ công tác đầu tư xây dựng...

Trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Hòa Bình và đường dây đấu nối (tỉnh An Giang). Ảnh: EVNSPC

Ông Bùi Quốc Hoan, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết, trong năm nay thay vì dồn khối lượng đóng điện các công trình vào cuối năm như thông lệ, đơn vị chủ trương thay đổi kế hoạch điều hành, đẩy mạnh tiến độ thi công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Việc đẩy mạnh này nhằm tận dụng mùa khô, "thời gian vàng" trong thi công, xây lắp, vận chuyển vật tư thiết bị. Quyết định thể hiện tư duy điều hành linh hoạt, bám sát thực tiễn, làm chủ kế hoạch, tiến độ, giúp phân bổ nhân lực và nguồn lực hiệu quả.

Song song đó, đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tối ưu hóa nguồn nhân lực và phát huy sức mạnh tập thể trong công tác đầu tư xây dựng. Bên cạnh hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng, EVNSPC triển khai các công cụ số để cập nhật, theo dõi và kiểm soát tiến độ từng dự án theo thời gian thực. Các nhóm Zalo theo dõi tiến độ từng công trình, cuộc họp qua zoom, hội nghị truyền hình... được triển khai, giúp việc trao đổi thông tin, chỉ đạo và điều hành được thực hiện nhanh chóng, linh hoạt, hiệu quả hơn. Nhờ đó, các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời.

Đảng ủy, hội đồng thành viên và ban tổng giám đốc EVNSPC chỉ đạo các ban chuyên môn, đơn vị thành viên rà soát và tinh gọn quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Đồng thời, đơn vị tối ưu thiết kế kỹ thuật, hạn chế thay đổi để tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Nhờ đó, nhiều công trình được hoàn thành trong 4-5 tháng, giảm đáng kể chi phí nhân lực, vật lực nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và an toàn.

Lãnh đạo Tổng công ty thường xuyên sâu sát trên những công trình trọng điểm. Ảnh: EVNSPC

Hằng tháng, lãnh đạo Tổng công ty cũng họp kiểm điểm tiến độ tình hình thực hiện trong tháng, từ đó ban hành chi tiết tiến độ theo kế hoạch ngày cho các tháng tiếp theo. Đơn vị đồng thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng.

Lãnh đạo EVNSPC, từ chủ tịch, thành viên trong hội đồng thành viên; tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc trong ban điều hành hàng tuần đều trực tiếp xuống hiện trường, bám sát từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, động viên tinh thần cán bộ, công nhân viên. Trong các dịp lễ, Tết và cuối tuần, hoạt động này vẫn được duy trì, góp phần bảo đảm tiến độ, khích lệ tinh thần làm việc của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.

Tổng công ty còn phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Việc thường xuyên trao đổi, phối hợp nắm bắt được nhu cầu điện để kịp thời đầu tư đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tránh tình trạng các công trình kéo dài, gây lãng phí.

Với một số địa phương, đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khâu then chốt quyết định tiến độ và hiệu quả đầu tư dự án. Điển hình là sự phối hợp giữa EVNSPC và UBND tỉnh Bến Tre (nay là Vĩnh Long), trong đó chính quyền địa phương, các sở, ngành thường xuyên làm việc với đơn vị của EVNSPC để vận động, hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng. Nhờ đó, nhiều công trình trên địa bàn tỉnh đã khởi công, đóng điện đạt và vượt kế hoạch, điển hình như: đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận; đường dây 110kV Ba Tri - Bình Thạnh. Bêm cạnh đó là các công trình, cải tạo, nâng khả năng tải đường dây 110kV Bến Tre 2 - Mỏ Cày 2 - Mỏ Cày; trạm biến áp 110kV Phú Thuận; trạm 110kV An Hiệp và đường dây 110kV từ 220kV Bến Tre - 110kV An Hiệp...

Hàng tháng, Tổng công ty tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đóng điện các công trình. Ảnh: EVNSPC

Theo đại diện Tổng công ty, với những giải pháp đồng bộ, 10 tháng đầu năm nay, EVNSPC đã khởi công 49 công trình, đóng điện 86 công trình lưới điện 110kV, giá trị giải ngân đạt 13.512 tỷ đồng, bằng 93,2% kế hoạch EVN giao đầu năm, có nhiều công trình tồn đọng, kéo dài nhiều năm. Trong đó, hai công trình trọng điểm kịp hoàn thành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và dịp lễ Quốc khánh gồm: trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Hòa Bình và đường dây đấu nối (tỉnh An Giang); lộ ra 220kV Châu Thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vị Thanh - Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP Cần Thơ). Chỉ riêng 4 tháng đầu năm, đơn vị đã hoàn thành 50 công trình lưới điện 110 kV, như những thành tích thiết thực nhất chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và thống nhất Đất nước.

Đại diện Tổng công ty đánh giá, kết quả đạt được thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm của lãnh đạo EVNSPC, cùng sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, kỹ sư và công nhân. Thành quả nền tảng quan trọng giúp Tổng công ty tiếp tục bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án điện, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Nam trong thời gian tới.

(Nguồn: EVNSPC)