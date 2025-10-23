EVNSPC đạt gần 65 tỷ kWh điện thương phẩm 9 tháng đầu năm

EVNSPC đạt hơn 67 tỷ kWh điện nhận và gần 65 tỷ kWh điện thương phẩm, giải ngân hơn 12.000 tỷ đồng cho đầu tư trong 9 tháng đầu năm nay.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hoạt động trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về mô hình, tổ chức và điều kiện vận hành hệ thống điện. Dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng tinh thần nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, EVNSPC vẫn đảm bảo hoạt động ổn định, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kỹ thuật, kinh doanh và tài chính, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam, trong 3 quý đầu năm.

Ông Cao Quang Quỳnh, Thành viên HĐTV EVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: EVNSPC

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác EVN ngày 17/10 về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2025 và công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức giai đoạn 1, ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC, cho biết sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty đạt hơn 67 tỷ kWh, tăng 1,83% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm đạt gần 65 tỷ kWh, tăng 2,43% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu về tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, kinh doanh, dịch vụ khách hàng đều đạt và vượt kế hoạch EVN giao. Trong công tác đầu tư xây dựng, đơn vị đã khởi công 48 công trình và đóng điện 83 công trình, giải ngân 12.290 tỷ đồng, đạt 84,7% kế hoạch năm.

Đối với công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giai đoạn 1 đơn vị cũng đã hoàn tất công tác sắp xếp, sáp nhập 21 Công ty Điện lực tỉnh, thành phố hình thành 8 Công ty Điện lực mới trực thuộc. Tổng công ty giải thể các điện lực cấp quận, huyện thành lập đội quản lý điện đồng bộ với chính quyền hai cấp và địa giới hành chính mới. Các công tác trên là bước kiện toàn quan trọng về bộ máy tổ chức, tạo tiền đề để EVNSPC tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả vận hành hệ thống điện trong giai đoạn mới.

Ông Lê Văn Trang, Chủ tịch HĐTV EVNSPC phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: EVNSPC

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tổng công ty cho biết về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các kiến nghị, giải pháp, nhằm hoàn thành, mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2025 và năm 2026 EVN giao.

Thành viên Hội đồng thành viên EVN: Cao Quang Quỳnh và Võ Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực, những kết quả đạt được của EVNSPC trong 9 tháng đầu năm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và có nhiều thay đổi về mô hình tổ chức, song đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch quan trọng EVN giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn quản lý.

Tổng công ty đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trong 9 tháng đầu năm. Ảnh: EVNSPC

Từ nay đến cuối năm, sang năm 2026, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của EVN nói chung và EVNSPC nói riêng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Lãnh đạo EVN đề nghị EVNSPC cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tập trung triển khai hiệu quả giải pháp trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số... nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu.

Hoàng Đan