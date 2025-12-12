EVNNPC triển khai thành công chuỗi hoạt động trong tháng 11

EVNNPC đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, đẩy nhanh tiến độ dự án và thực hiện thành công một số hoạt động chăm sóc khách hàng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai chuỗi hoạt động trong tháng 11.

Theo đó, với sản xuất kinh doanh, sản lượng điện thương phẩm tháng 11 đạt 8,5 tỷ kWh, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế 11 tháng đạt 97,79 tỷ kWh, tăng 7,22%, tương ứng 91,96% kế hoạch điều chỉnh (106,35 tỷ kWh). Tổn thất điện năng tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, giảm xuống 2,44% trong tháng 11 và 3,45% lũy kế; giảm 0,01% so với cùng kỳ và thấp hơn 0,55% so với kế hoạch.

Công ty Điện lực Điện Biên triển khai các công trình thắp sáng đường quê. Ảnh: EVNNPC

Hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng ghi nhận chuyển biến tích cực, đặc biệt ở chất lượng chăm sóc khách hàng. Trong tháng 11, 97,83% trong gần 2.000 khách hàng được khảo sát hài lòng với dịch vụ cấp điện mới; lũy kế 11 tháng, tỷ lệ này đạt 98,42% trên gần 18.000 khách hàng. Với các dịch vụ điện lực nói chung, 27.916 trong số 28.401 khách hàng được hỏi hài lòng, tương ứng 98,29%.

Về công tác đầu tư xây dựng, EVNNPC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lưới điện. Lũy kế đến hết tháng 11, doanh nghiệp khởi công 56 trong số 76 dự án 110kV; đồng thời đóng điện 67 dự án, tăng 134% so với cùng kỳ. "Kết quả này cho thấy nỗ lực tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công quyết liệt, góp phần nâng cao độ tin cậy cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Bắc", đại diện đơn vị cho biết.

Công ty Điện lực Sơn La lắp đặt, sửa chữa và tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn cho khách hàng. Ảnh: EVNNPC

Bên cạnh đó, trong "Tháng tri ân khách hàng", EVNNPC triển khai nhiều hoạt động như: thực hiện các công trình thắp sáng đường quê tại vùng sâu, vùng xa; tổ chức cấp điện an toàn, ổn định cho 54 hộ dân tại khu vực lõm điện xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên... Tổng công ty còn phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hưởng ứng "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ 11 với thông điệp "Vạn trái tim – Một tấm lòng", thu hút hơn 300 cán bộ, công nhân viên các đơn vị trên địa bàn Hà Nội tham gia hiến máu. Dự kiến, trên phạm vi toàn tổng công ty, chương có khoảng 3.810 cán bộ, công nhân viên tham gia, tiếp nhận hơn 3.300 đơn vị máu.

Cuối tháng 11, EVNNPC tham dự triển lãm "Công nghệ Điện lực – Techshow 2025", giới thiệu nhiều sản phẩm do các đơn vị trực thuộc tự nghiên cứu như: trạm biến áp kỹ thuật số, trạm biến áp xanh, cánh tay robot hỗ trợ thao tác... Đồng thời, doanh nghiệp cũng đưa vào vận hành kênh tiếp nhận sáng kiến để khuyến khích đổi mới sáng tạo và nâng cao công tác quản lý, kỹ thuật, vận hành và kinh doanh điện năng.

Công nhân Đội Quản lý điện lực khu vực Hạ Long hướng dẫn khách hàng đăng ký lắp điện mặt trời mái nhà trên website. Ảnh: EVNNPC

Với tháng còn lại của năm, đại diện EVNNPC cho biết tập trung giữ ổn định vận hành lưới điện, đẩy nhanh tiến độ dự án, xử lý tồn tại để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025. Tổng công ty yêu cầu các đơn vị chủ động chống quá tải, sớm đưa vào vận hành công trình trọng điểm, tăng cường kiểm tra và khắc phục khiếm khuyết trên lưới... và cung cấp điện an toàn cho các dịp cao điểm, sự kiện cuối năm tại 17 tỉnh, thành phía Bắc.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai "Tháng tri ân khách hàng 2025" với nhiều hoạt động hướng tới người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động gồm: kiểm tra miễn phí hệ thống điện, tư vấn tiết kiệm điện, hỗ trợ doanh nghiệp lắp đặt công tơ và vệ sinh trạm biến áp, thăm hỏi người khó khăn... và thắp sáng đường quê ở vùng sâu, vùng xa.

Hải My