EVNNPC triển khai phương án ứng phó bão số 3

EVNNPC huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó, sẵn sàng bảo vệ hệ thống điện miền Bắc trước diễn biến phức tạp của bão số 3.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) yêu cầu các đơn vị thành viên ứng phó với cơn bão số 3 theo phương châm "4 tại chỗ".

EVNNPC yêu cầu các đơn vị thành viên chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, thiết bị sẵn sàng ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa bão. Các công ty điện lực, nhà máy thủy điện thuộc phạm vi quản lý kiểm tra, gia cố hệ thống lưới điện, kho bãi, hồ, đập và xây dựng phương án bảo vệ an toàn cho thiết bị, con người, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở cao.

Đoàn EVN kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão Wipha tại các trạm 110kV Hải Phòng. Ảnh: EVNNPC

Bên cạnh đó, EVNNPC yêu cầu các đơn vị cấp phát đầy đủ phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động trực tiếp. Khi di chuyển qua khu vực sông suối, vùng trũng thấp hoặc ngập nước, người lao động bắt buộc phải mặc áo phao để phòng tránh các sự cố đáng tiếc như đuối nước, tai nạn lao động. Các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn cho phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công cần không để xảy ra các tình huống nguy hiểm như ôtô, xe máy, thiết bị ngập, chìm hoặc cuốn trôi trong quá trình vận hành. Các đội xung kích ứng phó sự cố, thiên tai tại đơn vị phải được duy trì thường trực, sẵn sàng hành động kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống phát sinh.

Đối với các công trình đang thi công, Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động và tài sản trên công trường, rà soát đầy đủ hồ sơ bảo hiểm tài sản và xây lắp. Việc kiện toàn bộ máy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng như thành lập đội xung kích ứng phó tại hiện trường cũng phải được hoàn tất. Các lực lượng này cần được bố trí phù hợp để bảo đảm hiệu quả khi xảy ra tình huống bất thường.

Công nhân TBA 110 kV Giếng Đáy PC Quảng Ninh thực hiện chằng chống thiết bị, phòng chống cơn bão số 3. Ảnh: EVNNPC

Từ ngày 20 đến sáng 21/7, các đoàn công tác của Tổng công ty do lãnh đạo phụ trách kỹ thuật, an toàn và thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai trực tiếp kiểm tra thực địa tại Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng để đánh giá tình hình và mức độ sẵn sàng ứng phó bão số 3. Hiện 100% đơn vị trong vùng ảnh hưởng đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24, phối hợp địa phương chặt tỉa cây xanh, xử lý vi phạm hành lang tuyến, tuyên truyền an toàn điện và đảm bảo thông tin liên lạc. Các công ty điện lực địa phương cũng được yêu cầu cập nhật liên tục tình hình ảnh hưởng thiên tai và chủ động hỗ trợ khách hàng khi xảy ra sự cố mất điện.

Ông Vũ Anh Phương, Phó tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn EVNNPC, cho biết với phương châm "Chủ động trước - Ứng phó nhanh - Khắc phục kịp thời", các đơn vị thuộc EVNNPC đã triển khai đồng bộ giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn lưới điện và sẵn sàng khôi phục cấp điện nhanh nhất sau bão. Lãnh đạo tổng công ty trực tiếp tại hiện trường để đồng hành cùng các đơn vị, với quyết tâm bảo vệ con người, tài sản và hệ thống điện.

Hải My