EVNNPC nâng cao trải nghiệm cho khách hàng sử dụng điện

Hà NộiTổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cung cấp đủ điện cho 27 tỉnh, thành phố phía Bắc, với chất lượng ngày càng nâng cao, dịch vụ khách hàng hiện đại, minh bạch.

Tại Hội nghị công tác thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 diễn ra mới đây, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC cho biết tổng công ty đã vượt lên những biến động, thách thức do ảnh hưởng của tình hình thế giới, hậu quả của Covid-19 hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được giao, trừ một số chỉ tiêu do nguyên nhân khách quan như tài chính, điện thương phẩm.

"Những kết quả trong năm qua đã khẳng định mục tiêu, giải pháp mà tổng công ty đang triển khai là đúng hướng, trúng đích. Từ định hướng đầu tư lưới điện 110kV đến trung, hạ áp; những giải pháp về tổn thất điện năng, giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện", bà Đỗ Nguyệt Ánh chia sẻ.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chủ tịch hội đồng thành viên EVNNPC phát biểu tại Hội nghị tổng kết của tổng công ty. Ảnh: EVNNPC

Theo báo cáo cuối năm của EVNNPC, năm 2022, số sự cố trên lưới điện trung, hạ áp của tổng công ty giảm 40% so với năm 2021; thời gian khắc phục sự cố giảm 41% so với năm 2021. Qua đó, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 4,3%, giảm 0,1% so với kế hoạch EVN giao.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn chung, tổng công ty cho biết đã chủ động bám sát các cấp chính quyền địa phương để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng. Đơn vị đã khởi công được 98/98 dự án, đạt 100% kế hoạch; đóng điện được 62/60 dự án, đạt 103,3% kế hoạch.

Tương tác trên không gian số

Cũng theo báo cáo, đến nay, EVNNPC đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Ngành Điện miền Bắc cũng đã số hóa toàn bộ hồ sơ... thông qua sử dụng các phần mềm dùng chung; hoàn thành triển khai hệ thống văn phòng điện tử Digital Office (D-Office) tại tất cả các đơn vị, giúp số hoá 100% các văn bản đến và đi.

Nhân viên EVNNPC kiểm tra hệ thống điện. Ảnh: EVNNPC

Song song đó, việc số hóa quy trình của các lĩnh vực: Tài chính kế toán, Kinh doanh dịch vụ khách hàng, kỹ thuật - an toàn, được người dùng tại các đơn vị trong toàn tổng công ty đánh giá tích cực. Đặc biệt, sau khi số hóa, việc tương tác giữa khách hàng, đối tác với tổng công ty, giữa các cấp đơn vị, phòng ban, người lao động... được thực hiện trên không gian số, tạo ra quy trình khép kín, loại bỏ các khâu trung gian.

EVNNPC cũng triển khai ứng dụng Smart EVN tới toàn bộ cán bộ công nhân viên, góp phần gắn kết môi trường làm việc; rút ngắn thời gian giao nhận thông tin, tăng cường tính minh bạch trong công tác quản lý.

Song song, tổng công ty đẩy mạnh hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện như: 100% TBA 110kV được vận hành theo chế độ không người trực; áp dụng công nghệ tự động hoá mạch vòng trung áp DMS; khởi công và đóng điện 3 trạm biến áp kỹ thuật số; lắp đặt công tơ có khả năng đọc xa đạt tỷ lệ 72,3%.

Đặc biệt, EVNNPC đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến đến khách hàng sử dụng điện với đa kênh, đa nền tảng giúp khách hàng dễ dàng kết nối với ngành điện mọi lúc, mọi nơi, 24/7, đảm bảo sự công khai, minh bạch. Áp dụng các công nghệ mới như chăm sóc khách hàng tự động qua hệ thống chatbot (trả lời tin nhắn tự động), cung cấp đầy đủ dịch vụ điện, tiện ích nhắn tin trên trang web, app chăm sóc khách hàng, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tổng công ty cũng tiên phong trong kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số của các địa phương, điển hình là cung cấp dịch vụ trên nền tảng công dân số của tỉnh Thái Nguyên (Thai Nguyen ID), được chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Ông Đào Ngọc Tuất - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, bản thân điện lực cũng có app, các nền tảng website, cổng thông tin để cung cấp các dịch vụ trực tuyến. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho người dân, cho cộng đồng doanh nghiệp, ngành điện đã phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông, Sở Thông tin Truyền thông Thái Nguyên kết nối hai hệ thống thông tin của Điện lực và Thái Nguyên ID. Qua đó, giúp người dân và doanh nghiệp khi sử dụng Thái Nguyên ID dễ dàng tiếp cận các tiện ích mà điện lực cung cấp.

Chuyển đổi số cũng được đơn vị triển khai trong công tác truyền thông với việc xuất bản hàng trăm tin bài về các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số, qua đó tăng cường nhận thức trong cán bộ công nhân viên, người lao động về văn hoá doanh nghiệp số.

Thế Đan