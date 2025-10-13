EVNNPC hoàn thành chỉ tiêu 9 tháng

EVNNPC hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất –kinh doanh, trong đó nổi bật là duy trì cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân cũng như các dịp lễ.

Báo cáo sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa công bố trong 9 tháng qua, đơn vị bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố miền Bắc. Các đội xung kích luôn kịp thời ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, khôi phục cấp điện sớm nhất cho người dân, đồng thời đảm bảo điện cho các dịp lễ, sự kiện chính trị, lễ hội lớn và cao điểm nắng nóng.

Nhân viên EVNNPC kiểm tra hệ thống điện trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: EVNNPC

Tháng 9, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 9,4 tỷ kWh, tăng 15,65% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng, sản lượng đạt 80,05 tỷ kWh, tăng 7,24%, tương đương 73,5% kế hoạch năm (108,9 tỷ kWh). Tổn thất điện năng duy trì ở mức thấp 3,7%, giảm 0,09 điểm phần trăm so với cùng kỳ và thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với kế hoạch. Đến cuối tháng 9, 100% xã và 99,59% hộ dân nông thôn khu vực miền Bắc có điện lưới quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, EVNNPC còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng điện hiệu quả. Sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 9 đạt hơn 207 triệu kWh; lũy kế 9 tháng gần 1,9 tỷ kWh, tương đương 2,28% tổng điện thương phẩm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 98,03%, tăng 7,8% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch 3,03%; doanh thu qua kênh điện tử chiếm 99,7%. Đến nay, 12/17 đơn vị trực thuộc đã hoàn thành việc xóa quầy thu tiền mặt, chỉ còn 1.022 quầy tại các vùng đặc biệt khó khăn ở 5 tỉnh miền núi.

EVNNPC đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: EVNNPC

Tổng công ty cũng đã hoàn thành đóng điện 54 dự án 110kV và khởi công 35 dự án mới, trong đó nhiều công trình trọng điểm góp phần nâng cao năng lực cấp điện, chống quá tải và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội các địa phương.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, EVNNPC đang triển khai 8 dự án trọng điểm gồm: công cụ quản lý lưới điện trên nền GIS, Kho dữ liệu tập trung, các bộ công cụ phân tích dữ liệu phục vụ quản trị đầu tư, kỹ thuật, vật tư và nhân lực, cùng phần mềm quản lý kế hoạch và dịch vụ điện lực. Đồng thời, đơn vị cũng triển khai 6 nhiệm vụ tự động hóa gồm: giám sát từ xa trạm biến áp, áp dụng DMS cho lưới điện trung áp, ứng dụng AI trong giám sát hình ảnh, nhiệt độ đường dây, phát triển trạm biến áp kỹ thuật số và giám sát chất lượng điện năng.

Ở mảng kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đơn vị tập trung 4 nhiệm vụ chính: nâng cấp hệ thống chăm sóc khách hàng, áp dụng mã vạch quản lý vật tư, chuyển đổi đọc xa dữ liệu công tơ và thí điểm hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI). Ở mảng an toàn lao động, đơn vị thực hiện ba sáng kiến nổi bật: số hóa biên bản giao ban an toàn, xây dựng trò chơi trắc nghiệm về an toàn điện, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát hiện trường.

"Tất cả hoạt động đều hướng tới mục tiêu xây dựng hạ tầng số hiện đại, tối ưu vận hành, nâng cao năng lực quản trị và mang đến dịch vụ điện chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả", đại diện doanh nghiệp cho biết.

EVNNPC khắc phục hậu của của cơn bão số 10 - Bualoi. Ảnh: EVNNPC

Đại diện EVNNPC cho biết đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện kế hoạch trong quý IV, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho các sự kiện chính trị, xã hội. Tổng công ty đẩy nhanh tiến độ san tải, cải tạo, nâng cấp lưới điện; tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sự cố, ứng dụng công nghệ AI, SCADA, NEMO trong quản trị vận hành. Công tác an toàn, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy được siết chặt, bảo đảm khôi phục điện nhanh sau sự cố. Đơn vị nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số và khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, hướng tới sử dụng năng lượng xanh, bền vững.

Hải My