EVNNPC đạt 8,43 tỷ kWh điện thương phẩm trong tháng 10

Điện thương phẩm tháng 10 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tăng 3,37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh tháng 10 do EVNNPC vừa công bố, trong cơ cấu, thành phần công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng lớn nhất, tương đương 65,45%, tăng 7,69%. Thành phần quản lý tiêu dùng là 26,91%, giảm 6,27% so với cùng kỳ. Thương nghiệp dịch vụ chỉ có 3,13% nhưng tăng 5,3% so với cùng kỳ. Tổn thất điện năng trong tháng vừa qua của EVNNPC đạt 3,17%.

Tính trong 10 tháng năm nay, điện thương phẩm đạt 83,082 tỷ kWh, tăng 10,91%. Tổn thất điện năng là 3,73%, giảm 0,26% so với cùng kỳ 2023 và thấp hơn 0,37% so với kế hoạch EVN giao.

Công nhân Điện lực PC Cao Bằng thay công tơ cơ khí sang điện tử. Ảnh: EVNNPC

Về chỉ số tiết kiệm điện năng, trong tháng 10 toàn tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 266 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,3 ngày, giảm 0,12 ngày so với 2023. Lũy kế 10 tháng EVNNPC tiếp nhận, giải quyết cấp điện cho 2.078 khách hàng, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,23 ngày, giảm 0,3 ngày so với cùng kỳ 2023 và giảm 3,77 ngày so với quy định của EVN. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử và dịch vụ cấp độ 4 đạt 100%.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 10 là 91,04%, cao hơn so với chỉ tiêu năm EVN giao. Doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 98,19%.

Về công tác đầu tư xây dựng lưới điện 110kV, trong tháng 10, tổng công ty đã khởi công 13 dự án và đóng điện ba dự án.

PC Vĩnh Phúc cảnh báo với khách hàng về những mối nguy hiểm khi mất an toàn điện. Ảnh: EVNNPC

Trong hai tháng cuối năm, Tổng công ty cho biết tiếp tục triển khai các dự án quan trọng, đảm bảo cung ứng điện. Trong đó ban quản lý dự án được EVNNPC giao quản lý A phải đẩy nhanh đóng điện các dự án 110kV trọng điểm.

Đối với công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV, các công ty điện lực đẩy nhanh các dự án đầu tư trung thế, san tải cho các máy biển áp mang tải cao. "Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra đường dây mang tải cao, thiết bị vận hành lâu năm tại trạm biến áp 110kV, trạm phân phối, ngăn ngừa sự cố. Đồng thời đẩy mạnh công tác vệ sinh cách điện hotline trên lưới điện từ 110kV đến trung áp; sửa chữa hotline trên lưới điện trung hạ áp trong thời gian tới", đại diện EVNNPC cho hay.

Lan Anh