EVNHCMC vào Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam

EVNHCMC đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng điện thông minh và nâng cao chất lượng dịch vụ, được vinh danh ngày 6/12.

Lễ công bố "Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025", lần thứ 7, do Viện Phát triển Sáng chế và Đổi mới Công nghệ phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á tổ chức ngày 6/12, tại TP HCM.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) cho biết, việc được vinh danh trong "Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025" là dấu mốc cho thấy uy tín thương hiệu của đơn vị, trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, phát triển hạ tầng điện thông minh tại TP. HCM. Tổng công ty là một trong những doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được chứng nhận doanh nghiệp số vào năm 2023, với 3 trên 24 đơn vị trực thuộc đạt mức độ chuyển đổi số nâng cao (4 trên 5).

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đại diện nhận giải thưởng. Ảnh: EVNHCMC

Đến năm 2024, đơn vị tiếp tục được đánh giá mức độ chuyển đổi số nâng cao trên toàn hệ thống, cho thấy năng lực công nghệ, quản trị và vận hành theo chuẩn quốc tế. Nhiều năm liền, EVNHCMC được vinh danh bằng các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như Doanh nghiệp xanh, Thương hiệu vàng, Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước... Các giải thưởng ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển lưới điện thông minh và thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Nguyễn Thanh Nhã cho biết, danh hiệu lần này là sự ghi nhận đối với tập thể gần 8.500 cán bộ công nhân viên EVNHCMC. Ông nhấn mạnh đây là động lực để đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của TP HCM. Theo ông, trách nhiệm của đơn vị trong giai đoạn tới là duy trì vận hành lưới điện theo hướng hiện đại, minh bạch và an toàn.

"Giải thưởng còn là cơ sở để chúng tôi hoàn thiện các chương trình chuyển đổi số ngành điện, thúc đẩy phát triển năng lượng xanh và chuyển đổi số ngành điện trong giai đoạn mới", ông Nhã nói.

(Nguồn: EVNHCMC)