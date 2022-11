EVNHCMC triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng

TP HCMEVNHCMC sẽ thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội và nâng cao chất lượng kinh doanh phục vụ khách hàng trong tháng tri ân khách hàng.

Nhiều năm nay, tháng 12 với ngày truyền thống của ngành điện 21/12 đều được Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) chọn làm tháng tri ân khách hàng. Đây là dịp để doanh nghiệp nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của mình đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Trong tháng tri ân năm nay, EVNHCMC sẽ thực hiện 8 chương trình an sinh xã hội, bao gồm tặng 5 hệ thống điện mặt trời mái nhà cho 5 điểm là nhà thiếu nhi và trung tâm thanh thiếu nhi thành phố, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật; thi công sửa chữa lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho 50 hộ gia đình khó khăn; trao suất học bổng 25 triệu đồng cho một học sinh vượt khó qua chương trình truyền hình thực tế "Thắp sáng niềm tin"; gặp gỡ, hỗ trợ thường niên trẻ em mồ côi do cha mẹ mất vì Covid-19; tặng 100 phần quà tới các mẹ Việt Nam anh hùng; mỗi công ty điện lực thành viên triển khai một tuyến đường kiểu mẫu an toàn tiết kiệm điện; hiến máu tình nguyện; gắn biển công trình thi đua tiêu biểu cấp Liên đoàn Lao động TP HCM.

Song song đó là các chương trình hướng tới khách hàng, bao gồm: đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn đinh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; hỗ trợ, kiểm tra miễn phí hệ thống điện và tăng cường hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho khách hàng; miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho 150 khách hàng là các doanh nghiệp; tặng quà tri ân 1.200 khách hàng đã tích cực phối hợp triển khai công tác thay đổi ngày ghi chỉ số; phối hợp với các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán... khuyến khích người dân cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng, thanh toán trực tuyến và nhận thông báo trực tuyến; tặng lịch có logo EVN, EVNHCMC cho khách hàng...

Lãnh đạo EVNHCMC chia sẻ các kế hoạch của Tổng công ty trong tháng tri ân khách hàng và hoạt động kinh doanh trong năm 2022. Ảnh: TL

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC chia sẻ tổng ngân sách dự toán cho các hoạt động trong tháng tri ân vào khoảng 2 tỷ đồng. Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP HCM cho biết thêm, không phải đợi đến tháng tri ân, mà trong suốt cả năm, doanh nghiệp đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như chất lượng dịch vụ khách hàng, mang lại sự an toàn, thoải mái và tiết kiệm cho khách hàng.

Một số hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNHCMC nhằm mang lại an toàn, tiết kiệm cho khách hàng có thể kể đến: như chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh tải phụ, phòng chống cháy nổ, khảo sát sử dụng điện an toàn, ứng dụng công nghệ số nâng cấp chất lượng phục vụ khách hàng. Nhờ thế, sản lượng điện tiết kiệm được trong 10 tháng đầu năm của thành phố là 406,72 triệu kWh, bằng 2,04% lượng điện tiêu thụ, đạt 90.23% so với kế hoạch cả năm.

Để đảm bảo an toàn điện, an toàn phòng chống cháy nổ do sử dụng điện cho người dân trong năm 2022, EVNHCMC đã khảo sát, đánh giá tình trạng sử dụng điện trong các nhà ở hộ gia đình thuộc các khu vực dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, nhà ở liền kề chợ, chung cư cũ. Tính từ đầu năm đến nay, EVNHCMC đã khảo sát và tư vấn cho hơn 92.529 hộ gia đình. Các đơn vị trong EVNHCMC cũng đã thực hiện kiểm tra lưới điện, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở, các trụ điện bị nghiêng, treo thiết bị, chủ động sửa chữa, gia cố để đảm bảo an toàn lưới điện. Kết quả, trong 10 tháng, toàn Tổng công ty đã thực hiện sửa lớn 154 công trình.

Quang cảnh Lễ công bố Tháng tri ân khách hàng của EVNHCMC hôm 25/11 tại trụ sở Tổng công ty. Ảnh: TL

Trong Lễ công bố Tháng tri ân khách hàng diễn ra ngày 25/11 tại trụ sở EVNHCMC, đại diện EVNHCMC cũng thông báo về kế hoạch đảm bảo điện phục vụ Lễ, Tết 2023 và kế hoạch đảm bảo điện năm 2023. Kế hoạch này đã được triển khai từ quý 2 năm nay sao cho đến quý 1 sang năm, các đơn vị thành viên đều hoàn thành các công tác sửa chữa, bảo trì lưới điện, để không phải cắt điện kế hoạch (bảo trì) trong giai đoạn mùa khô 2023. EVNHCMC chỉ đạo phát huy tối đa hệ thống tự động hóa và điều khiển từ xa để vận hành linh hoạt hệ thống điện, đảm bảo kiểm soát độ tin cậy cung cấp điện năm 2023. Độ tin cậy cung cấp điện lũy kế 10 tháng đầu năm nay của Tổng công ty đạt 0,4 lần, tức là số lần mất điện bình quân của mỗi khách hàng là 0,4 lần trong năm với thời gian mất điện bình quân của một khách hàng là 29 phút.

