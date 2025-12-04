EVNHCMC nâng năng lực dự báo, đảm bảo an toàn điện

EVNHCMC tăng cường dự báo, siết quản lý vận hành, chủ động ứng trực và kiểm tra lưới điện, nhằm đảm bảo an toàn cấp điện trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quản lý vận hành lưới điện tuân thủ công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành và đảm bảo an toàn điện. Chỉ đạo này nhằm đảm bảo an toàn điện trong tình huống thời tiết cực đoan, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Để đảm bảo khả năng dự báo và thông tin kịp thời, tổng công ty đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi sát những bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố. Các đơn vị đồng thời cập nhật thông tin về triều cường, mưa lớn, ngập úng để chủ động tăng cường trao đổi nội bộ và phục vụ công tác điều hành.

Công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện được ngành điện TP HCM thực hiện thường xuyên. Ảnh: EVNHCMC

Trong trường hợp xảy ra những tình huống như ngập nước cục bộ do triều cường hoặc mưa lớn, các đơn vị phải đảm bảo lực lượng luôn sẵn sàng ứng trực. Công tác ứng trực bao gồm lực lượng chỉ huy (lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng hoặc đội) và lực lượng vận hành trực tiếp tại vị trí, điểm ngập nước để báo cáo bằng hình ảnh và số liệu. Những thông tin này giúp lãnh đạo đơn vị đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

Khi nhận định có nguy cơ mất an toàn điện, đơn vị quản lý lưới điện được quyền lựa chọn giải pháp vận hành phù hợp, trong đó có thể tạm thời cắt điện để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của khách hàng, người dân. Sau đó, các Công ty Điện lực, Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP HCM và Trung tâm Chăm sóc khách hàng phải rà soát hệ thống thao tác xa để đảm bảo vận hành ổn định, thông suốt và tin cậy. Đồng thời, đơn vị cần thông báo ngay, đầy đủ tới khách hàng khi phải tạm gián đoạn cung cấp điện để nhận được sự chia sẻ và đồng thuận. Việc kiểm tra an toàn điện phải được thực hiện kỹ càng trước khi tái lập nguồn điện.

Trong trường hợp có những tồn tại ảnh hưởng đến an toàn lưới điện, EVNHCMC chỉ đạo các đơn vị có liên quan cần tổ chức ưu tiên kiểm tra, rà soát và khắc phục ngay đối với những tồn tại lưới điện. Trong đó, với lưới điện hạ thế, cần kiểm tra kỹ lượng đường dây dẫn điện, cáp ABC (bao gồm trục chính, nhánh rẽ); nhánh dây mắc điện 1 pha, 3 pha... Cần ưu tiên kiểm tra khu vực có lưới điện hạ thế cũ, vận hành lâu năm; khu vực dân cư phức tạp; khu vực có thể có rủi ro về hành lang, khoảng cách an toàn lưới điện.

Nhân viên tổng công ty cảnh báo an toàn điện đối với khách hàng, người dân. Ảnh: EVNHCMC

Song song đó, cần kiểm tra các nhánh dây 1 pha và 3 pha, đặc biệt là những đoạn gần mái nhà, mái tôn, cửa sổ, ban công, bảng quảng cáo hoặc cấu kiện kim loại. Những điểm có nguy cơ chạm, cạ vào kết cấu xung quanh phải được xử lý kịp thời.

Tổng công ty cùng yêu cầu, các đơn vị đồng thời rà soát tình trạng dây dẫn lão hóa, nứt hoặc tróc vỏ bọc; mối nối bong tróc, thiếu băng cách điện; trường hợp không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về đấu nối, treo dây. Những vị trí có khoảng cách hành lang không an toàn đến nhà ở hoặc công trình cũng cần được kiểm tra và xử lý phù hợp.

Đối với tủ điện hạ thế (lưới điện ngầm, nổi), tủ RMU, trụ điện, EVNHCMC chỉ đạo những đơn vị có liên quan tập trung rà soát, kiểm tra tủ điện tại các khu vực ngập nước; khu vực có tủ điện cũ, vận hành lâu năm có thể có hiện tượng giảm chất lượng. Trụ điện tại những khu vực bị ngập nước; hệ thống nối đất tại các tủ điện - trụ điện (nối đất làm việc, nối đất an toàn) cũng phải được kiểm tra đồng thời. Quá trình kiểm tra, nếu cần thiết, đơn vị thực hiện cắt điện tạm để kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và an toàn lao động.

Đại diện EVNHCMC chỉ đạo, đối với kết quả kiểm tra ghi nhận nguy cơ không đảm bảo an toàn điện, các đơn vị khẩn trương xử lý hoàn tất trong tháng 12 và báo cáo tổng công ty định kỳ hàng tuần. Nếu kết quả kiểm tra chưa ảnh hưởng an toàn điện, đơn vị thống kê, đăng ký danh mục công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng để cải tạo, sửa chữa bổ sung năm 2026.

Ngoài việc chủ động kiểm tra, khắc phục những tồn tại nếu có, tổng công ty yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện lại công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó cũng cần cảnh báo an toàn điện đối với khách hàng, người dân tại khu vực ngập nước thông qua hình thức như phát thanh, truyền hình, phát tờ rơi, thuyết trình trực tiếp...

Hoàng Đan