EVNHCMC kiểm tra, đảm bảo an toàn điện dịp Tết

EVNHCMC kiểm tra, tăng cường trực vận hành và giữ điện ưu tiên, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân TP HCM trong dịp lễ Tết.

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) yêu cầu các đơn vị trực thuộc không thực hiện công tác trên lưới điện có cắt điện, gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng trong dịp Lễ Noel 2025 và Tết Dương lịch 2026. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 24/12 đến 24h ngày 25/12 và từ 0h ngày 31/12/2025 đến 24h ngày 1/1/2026, trừ trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt.

Trước đó, đơn vị chỉ đạo các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện cao thế TP HCM thực hiện công tác kiểm tra và xử lý kịp thời những khiếm khuyết trên lưới điện. Yêu cầu các đơn vị phát quang cây xanh để đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây, phục vụ cung cấp điện an toàn, ổn định cho những ngày lễ.

Tổng công ty tổ chức kiểm tra hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Ảnh: EVNHCMC

Các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án đảm bảo điện cho những hoạt động chính trị, văn hóa và vui chơi giải trí diễn ra trên địa bàn thành phố. Công tác diễn tập được tổ chức tại các khu vực tập trung đông người. Lịch trực tăng cường, trực lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện được bố trí 24/24 trong suốt thời gian lễ. Hệ thống thông tin liên lạc được duy trì thông suốt, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để xử lý nhanh khi có sự cố phát sinh.

Tại những khu vực trọng điểm, nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, các Công ty Điện lực đã triển khai phương án đảm bảo điện ưu tiên. Trong đó, Công ty Điện lực Sài Gòn xây dựng phương án giữ điện cho 28 phụ tải đặc biệt và 8 khách hàng quan trọng. Các phụ tải phát sinh tạm thời phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, hội nghị trong dịp lễ cũng được bố trí phương án trực riêng theo yêu cầu của ban, ngành tổ chức.

Công nhân ngành điện thực hiện tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến người dân. Ảnh: EVNHCMC

Bên cạnh công tác kỹ thuật, EVNHCMC yêu cầu các Công ty Điện lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an và tổ dân phố để tăng cường bảo vệ an ninh công trình điện. Những biện pháp tuyên truyền, ngăn ngừa và xử lý nghiêm hành vi bắn pháo giấy tráng kim loại hoặc ném vật lên đường dây điện được triển khai đồng bộ. Công tác phòng, chống cháy nổ tại các khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội cũng được chú trọng. EVNHCMC lưu ý việc phối hợp với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn điện tại nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và các địa điểm tổ chức hoạt động chào mừng lễ Noel 2025 và Tết Dương lịch 2026.

Song song đó, ngành điện khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra hệ thống điện trong nhà, kịp thời thay thế thiết bị hư hỏng. Người dân nên tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ cháy nổ trong dịp cao điểm cuối năm.

Hoàng Đan