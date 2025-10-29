EVNHCMC đảm bảo cấp điện ổn định cho nhà máy Intel

EVNHCMC và Intel phối hợp đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho nhà máy tại Khu Công nghệ cao TP HCM, thống nhất kế hoạch bảo trì, tiết giảm chi phí.

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) và Công ty TNHH Intel Products Vietnam vừa tổ chức họp định kỳ quý III, để đánh giá tình hình cung cấp điện cho nhà máy Intel tại Khu Công nghệ cao TP HCM. Trong thời gian qua, đội ngũ vận hành của Intel và EVNHCMC đã phối hợp thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy và trạm 110kV Intel bài bản và chuyên nghiệp.

Đơn vị thực hiện đánh giá chuyên sâu về tình trạng vận hành của các thiết bị. Kết quả, đã phát hiện và xử lý kịp thời một số hiện tượng bất thường có khả năng tác động tiêu cực, gây sự cố ảnh hưởng đến vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện. Căn cứ kế hoạch sản xuất giai đoạn 2025-2026, hai bên thống nhất lịch bảo trì và sửa chữa lớn, nhằm chủ động kiểm soát, tối ưu hoạt động của thiết bị, hạn chế tối đa rủi ro gián đoạn nguồn điện.

Ông Luân Quốc Hưng trao đổi với đối tác Intel. Ảnh: EVNHCMC

Đại diện Intel cho biết doanh nghiệp vẫn duy trì việc kiểm tra định kỳ tại 6 trạm điện trọng điểm và không ghi nhận bất thường trong hai quý gần nhất. Trong quý I và II, Intel và EVNHCMC phối hợp hiệu quả trong công tác chuyển tải điện, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra thông suốt. Tổng giám đốc Intel Việt Nam, ông Kenneth Tse đánh giá cao sự hỗ trợ của EVNHCMC và mong muốn tiếp tục hợp tác để nâng cao chất lượng điện năng phục vụ nhà máy.

Ông Kenneth Tse cũng cho biết, Tập đoàn Intel hiện coi trọng và đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Sắp tới, Intel sẽ đầu tư và chuyển đổi sang dây chuyền sản xuất sản phẩm mới hiện đại hơn với quy mô lớn hơn. Vì vậy, việc đảm bảo công suất và chất lượng điện năng phục vụ cho nhu cầu sản xuất rất quan trọng. Bên cạnh việc phối hợp giữa hai bên, Tổng giám đốc nhà máy cũng mong muốn hợp tác với EVNHCMC trong việc đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời.

Ông Luân Quốc Hưng giới thiệu với Tổng giám đốc nhà máy Intel về Trung tâm điều độ hệ thống điện TP HCM. Ảnh: EVNHCMC

Tại buổi làm việc, ông Luân Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ 2025-2030. Sau khi đã đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm nay, cần đạt tăng trưởng trên 10% vào cuối năm để tạo đà cho những năm tiếp theo. Thành phố hiện ưu tiên phát triển các khu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, vì vậy, ngành điện đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu về điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có Intel.

Sau khi cùng đối tác rà soát, làm rõ hơn về tình hình cung cấp điện cho Intel trong quý III, ông Hưng cho biết, thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định cho Nhà máy Intel luôn hoạt động thông suốt. Đồng thời, giao các đơn vị có liên quan thường xuyên chủ động theo dõi, hỗ trợ và phối hợp với đối tác để xử lý nhanh nhất các tình huống phát sinh.

EVNHCMC đồng thời thông tin thêm về các chính sách giá điện, mua - bán điện. Theo đó, từ tháng 10 đơn vị thí điểm giá điện hai thành phần áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp sản xuất lớn, trong đó có nhà máy Intel. Theo tính toán ban đầu của đơn vị, nếu áp dụng chính sách giá điện hai thành phần, chi phí mua điện của Intel dự kiến sẽ giảm được khoảng 10%, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí sản xuất, vận hành nhà máy.

Về đề xuất hợp tác phát triển điện mặt trời mái nhà của Intel, đại diện EVNHCMC cho biết các quy định hiện nay đã cho phép doanh nghiệp tự đầu tư và sử dụng điện năng sản xuất. Ngành điện thành phố sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn để Intel có thể nghiên cứu, triển khai dự án phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Hoàng Đan