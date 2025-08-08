EVNHCMC đảm bảo cấp điện ổn định cho dịp 2/9

EVNHCMC tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết hệ thống, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đất nước.

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã chỉ đạo toàn bộ cán bộ công nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan trong công tác đảm bảo điện cho dịp lễ Quốc khánh 2/9. Đại diện đơn vị nhấn mạnh việc cấp điện ổn định trong những ngày này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong quá trình triển khai.

Ngành điện TP HCM tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện. Ảnh: EVNHCMC

Các công ty điện lực khu vực và công ty lưới điện cao thế được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện. Việc phát quang hành lang tuyến dây cũng được thực hiện đồng bộ nhằm tăng cường độ an toàn cho hệ thống điện. Song song đó, EVNHCMC đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn hành lang bảo vệ và sử dụng điện an toàn.

Đơn vị đã xây dựng phương án cấp điện chi tiết cho các ngày nghỉ lễ 2/9, đặc biệt tại các khu vực tổ chức sự kiện, lễ hội quy mô lớn. Các đội trực kỹ thuật được bố trí sẵn sàng tham gia diễn tập, ứng trực và xử lý sự cố nếu có tình huống phát sinh. Từ 0h ngày 30/8 đến 24h ngày 2/9, ngành điện không thực hiện bất kỳ công việc nào dẫn đến mất điện, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc theo yêu cầu đặc biệt.

Các công ty điện lực chủ động phối hợp chính quyền địa phương triển khai biện pháp đảm bảo an ninh tại các công trình điện. Các phương án phòng cháy chữa cháy, bảo vệ an toàn và chống vi phạm hành lang lưới điện đều được rà soát và triển khai chặt chẽ.

EVNHCMC chỉ đạo, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc sẽ được duy trì thông suốt trong suốt kỳ nghỉ. Vật tư, máy phát dự phòng và nhân lực chuẩn bị đầy đủ để xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân thành phố trong kỳ nghỉ lễ.

(Nguồn: EVNHCMC)