EVNHCMC cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp Becamex

EVNHCMC và Becamex phối hợp đầu tư, nâng cấp lưới 110-220kV, triển khai các dự án hạ tầng điện trọng điểm, nhằm đảm bảo cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp.

Hai đơn vị đã có buổi làm việc nhằm thống nhất phương án hợp tác đầu tư, vận hành lưới điện và đảm bảo nguồn cung ổn định cho các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ của Becamex giai đoạn 2025-2030, ngày 17/10.

Theo báo cáo của Tập đoàn Becamex, tổng diện tích các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ mà tập đoàn dự kiến đầu tư đến năm 2030 đạt khoảng 12.000 ha. Nhu cầu công suất ước tính khoảng 2.826 MW và có thể tăng lên 6.289 MW vào năm 2045.

Đại diện Becamex báo cáo nhu cầu về công suất điện cho các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại buổi làm việc. Ảnh: EVNHCMC

Theo đại diện doanh nghiệp, tại một số khu công nghiệp như Mỹ Phước 1, 2, 3; Thới Hòa; VSIP II và VSIP II mở rộng đã xuất hiện tình trạng thiếu điện, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Becamex kiến nghị ngành điện thành phố đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện 110kV - 220kV, phối hợp trong công tác đấu nối hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm cấp điện liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển và thu hút nhà đầu tư mới.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC khẳng định, việc đảm bảo cấp điện cho các khu công nghiệp của Becamex không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và vùng. "Đây là trách nhiệm của chúng tôi phải đảm bảo cung cấp điện để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, Bình Dương (cũ) là cực tăng trưởng về công nghiệp, đang chuyển hướng sang công nghiệp công nghệ cao, nên yêu cầu về chất lượng điện là cực kỳ lớn", ông Bảo nói.

Ông Phạm Quốc Bảo cho biết thêm, EVNHCMC hiện nằm trong top 50 đơn vị điện lực có lưới điện thông minh hàng đầu thế giới, được tổ chức Singapore Power Group đánh giá đứng thứ 41 toàn cầu và thứ hai khu vực Đông Á, chỉ sau Singapore. Khi tiếp nhận lưới điện Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị xác định mục tiêu trong hai năm đầu sẽ khắc phục toàn bộ điểm yếu, đưa hệ thống đạt chuẩn ổn định. Trong giai đoạn 2028-2030, Tổng công ty sẽ phát triển lên mức lưới điện thông minh, đủ sức thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao.

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: EVNHCMC

Đại diện EVNHCMC cũng đề xuất thành lập Tổ công tác chung EVNHCMC - Becamex, nhằm rà soát nhu cầu, phối hợp đầu tư các công trình điện ưu tiên. Đặc biệt là các trạm biến áp 110kV và đường dây 220kV phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp VSIP, Mỹ Phước, Bàu Bàng, Cây Trường...

Thống nhất với đề xuất của đại diện EVNHCMC, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Becamex IDC cho rằng, việc đảm bảo cung cấp điện ổn định là điều kiện tiên quyết để giữ chân nhà đầu tư hiện hữu và thu hút dòng vốn công nghệ cao. Trước khi chuẩn bị thu hút đầu tư mới, việc đầu tiên là phải giữ được các nhà đầu tư hiện hữu. Nếu họ gặp khó về điện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư.

Ông Hùng đề nghị hai bên rà soát toàn bộ các trạm điện, dự án hạ tầng hiện có, đồng thời đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án mới. Bên cạnh đó, Becamex cũng đang làm việc với World Bank và AFC về phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo nhằm hướng đến các khu công nghiệp thế hệ mới, carbon thấp. "Chúng tôi ủng hộ định hướng phát triển lưới điện thông minh của EVNHCMC. Doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp đầu tư, kể cả trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, giao thông công cộng, metro để đảm bảo sự đồng bộ hạ tầng cho khu vực Đông Nam Bộ", ông Hùng nói.

Hoàng Đan