EVNHANOI đảm bảo nguồn điện cho chuỗi sự kiện Quốc khánh

EVNHANOI huy động hàng trăm kỹ thuật viên trực 24/24 đảm bảo nguồn điện vận hành liên tục phục vụ các hoạt động mừng Quốc khánh.

Đại diện đơn vị cho biết, ngay từ đầu tháng 8, EVNHANOI đã xây dựng các phương án cấp điện chi tiết cho từng địa điểm tổ chức sự kiện. Tại Quảng trường Ba Đình, Hồ Hoàn Kiếm, Sân vận động Mỹ Đình, Nhà hát Lớn hay khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng trăm cán bộ, công nhân điện lực túc trực ngày đêm, phối hợp cùng ban tổ chức kiểm tra hệ thống, chạy thử thiết bị và hoàn thiện các phương án dự phòng.

Các kỹ thuật viên EVNHANOI kiểm tra hệ thống máy phát và UPS khu vực quảng trường Ba Đình. Ảnh: EVNHANOI

Không chỉ cấp điện từ lưới chính, EVNHANOI còn lắp đặt UPS, máy phát dự phòng tại những điểm trọng yếu nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra thông suốt. "Chúng tôi hiểu rằng chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng chương trình. Vì vậy, chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng, chuẩn bị mọi phương án cho các tình huống bất ngờ", anh Phạm Văn Thái, công nhân Đội Quản lý điện 1, Công ty Điện lực Ba Đình, cho biết.

Bên cạnh các điểm tổ chức văn hóa nghệ thuật, EVNHANOI cũng chú trọng bảo đảm điện tại các công trình chiếu sáng trang trí, các tuyến phố trung tâm, cụm pano, màn hình Led tuyên truyền. Việc kiểm tra, bảo dưỡng được thực hiện kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước, đồng thời tăng cường lực lượng ứng trực trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Các kỹ thuật viên trực chiến tại concert Tổ quốc trong tim. Ảnh: EVNHANOI

Chiều 28/8, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo điện cho chuỗi sự kiện kỷ niệm. Đoàn đã đến một số địa điểm trọng điểm như Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để rà soát hiện trường.

Tại các điểm đến, Tổng giám đốc EVN nghe báo cáo chi tiết từ lãnh đạo EVNHANOI và các đơn vị liên quan về phương án vận hành, kịch bản ứng trực cũng như khả năng dự phòng. Đặc biệt, việc chuẩn bị nguồn điện bổ sung từ máy phát, hệ thống UPS cùng lực lượng kỹ thuật trực 24/24h được nhấn mạnh nhằm bảo đảm dòng điện an toàn, liên tục trong suốt sự kiện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (hàng giữa, thứ hai từ trái sang) Tổng giám đốc EVN, chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: EVNHANOI

Theo ông Tuấn, đơn vị đã hoàn tất kiểm tra lưới điện toàn địa bàn, đồng thời bổ sung vật tư và thiết bị dự phòng. Từ ngày 26/8 đến 3/9, EVNHANOI đặt mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định, không cắt điện lưới cao, trung và hạ áp, đặc biệt tại các khu vực tổ chức lễ hội, diễu binh, biểu diễn nghệ thuật và đón tiếp khách trong nước, quốc tế. Hiện đơn vị đang triển khai phương án bảo đảm điện cho khoảng 40 sự kiện lớn trong dịp này.

Song song, EVNHANOI đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức sự kiện và chính quyền địa phương để thống nhất kịch bản vận hành, phân công nhân lực cụ thể cho từng điểm. Công tác tuyên truyền an toàn điện tới người dân cũng được đẩy mạnh, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ sự cố từ bên ngoài hệ thống.

Công nhân EVNHANOI thực hiện diễn tập tình huống giả định tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: EVNHANOI

Tại buổi làm việc, EVNHANOI còn tiến hành diễn tập tình huống mất nguồn lưới tại Quảng trường Ba Đình. Khi tín hiệu giả định được phát ra, lực lượng kỹ thuật lập tức vào vị trí, các tổ vận hành nhanh chóng xác định khu vực sự cố. Hệ thống máy phát dự phòng và UPS đồng thời tự động khởi động, bảo đảm dòng điện liên tục cho khu vực trọng điểm. Các nhóm công nhân phối hợp nhịp nhàng: người kiểm tra thiết bị, người giám sát thông số, người thao tác trên lưới để khoanh vùng và khôi phục cấp điện. Chỉ sau thời gian ngắn, tình huống được xử lý, nguồn điện trở lại ổn định.

Buổi diễn tập không chỉ kiểm chứng hiệu quả phương án ứng phó mà còn rèn luyện sự bình tĩnh, chuẩn xác cho từng thành viên trong ca trực, bảo đảm EVNHANOI luôn sẵn sàng trước mọi kịch bản thực tế.

"Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước và niềm tự hào của thủ đô. Do đó, việc cung ứng điện phải tuyệt đối an toàn, ổn định, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào ảnh hưởng tới thành công chung", Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh.

Gia Hân