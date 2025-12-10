EVNHANOI bảo đảm điện cho những sự kiện lớn của thủ đô

Trong mọi khoảnh khắc quan trọng của Hà Nội, từ đại lễ mừng Quốc khánh Việt Nam ngày 2/9, các kỳ họp Quốc hội, Đại hội Đảng đến những lễ hội lớn, EVNHANOI đóng vai trò trụ cột trong việc duy trì nguồn điện an toàn, liên tục. Đằng sau ánh sáng rực rỡ của Ba Đình hay Hồ Gươm vào đêm sự kiện là tinh thần kỷ luật, sự chủ động và trách nhiệm cao của đội ngũ kỹ sư, công nhân điện lực.
Để giữ vững nguồn điện cho các sự kiện mang tầm quốc gia, EVNHANOI thường lên kế hoạch nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước thời điểm diễn ra. Đơn vị rà soát tổng thể lưới điện, củng cố hạ tầng, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban và đội trực vận hành. Những tình huống giả định liên tục được tổ chức nhằm bảo đảm mọi kịch bản sự cố đều được ứng phó lập tức.
Ông Ông Ngọc Long - Phó giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Hà Nội cho biết, để sẵn sàng trong mọi tình huống, đơn vị đã lập phương án bảo đảm điện chi tiết cho từng sự kiện. Các vị trí trọng điểm, nơi diễn ra các hoạt động quan trọng cũng như những khu vui chơi, giải trí đều được cấp điện từ hai nguồn trung áp độc lập và nhận nguồn từ hai trạm biến áp 110kV. Tại các điểm này, EVNHANOI đã chuẩn bị đầy đủ phương án chuyển nguồn, bảo đảm khi xảy ra sự cố trên lưới vẫn có thể cấp điện đồng thời xử lý, khắc phục.
"Mục tiêu cao nhất là bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và đạt chất lượng phục vụ cho tất cả các sự kiện", ông nhấn mạnh.
Trong nhóm sự kiện nổi bật của Thủ đô, Quốc khánh 2/9 là thời điểm EVNHANOI huy động lực lượng lớn nhất. Các đội kỹ thuật được tăng cường tại Ba Đình, Tràng Tiền, Hồ Gươm để bảo đảm nguồn điện phục vụ lễ, duyệt binh và các tuyến truyền hình trực tiếp. Trạm biến áp, máy phát điện lưu động được đặt ở vị trí chiến lược, hệ thống điều khiển vận hành theo chế độ giám sát đặc biệt.
Với Đại hội Đảng bộ và các kỳ họp Quốc hội, EVNHANOI thiết lập quy trình kiểm soát từng điểm tổ chức như Trung tâm Hội nghị hay trụ sở Thành ủy. Hệ thống dự phòng hai lớp được lắp đặt, đường dây được kiểm tra 24/7 để bảo đảm không xảy ra bất kỳ gián đoạn nào trong suốt thời gian diễn ra các phiên họp quan trọng.
Ở các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn như Lễ hội Hoa hay countdown Hồ Gươm, mức tải tăng đột biến, đặc biệt tại khu vực hồ và tuyến phố đi bộ. Đơn vị triển khai giải pháp san tải, phân luồng, điều chỉnh vận hành để bảo đảm ánh sáng, âm thanh cho sân khấu trung tâm.
Đội ngũ kỹ thuật trực tăng cường trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, sẵn sàng xử lý mọi phát sinh. "Chúng tôi bố trí thêm rất nhiều nhân lực ứng trực, thường xuyên rà soát tình trạng vận hành của thiết bị theo phương án với quyết tâm giữ dòng điện liên tục, ổn định và chất lượng", ông Trần Anh Tuấn, Đội phó Quản lý điện Hoàn Kiếm chia sẻ.
Bên cạnh các lễ hội và ngày quốc gia, EVNHANOI cũng giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn năng lượng cho nhiều hội nghị quốc tế tổ chức tại Hà Nội như các sự kiện ASEAN hay hội nghị cấp cao. Tại đây, các quy trình kiểm tra thiết bị, giám sát vận hành và xử lý sự cố được thực hiện với mức độ an toàn tối đa, theo chuẩn quốc tế.
Phía sau ánh sáng thành phố là những ca trực xuyên đêm trong mùa sự kiện, những lần leo cột kiểm tra dây dẫn đêm muộn hay khi trời còn mờ sương và áp lực không được phép sai sót. "Chỉ cần một điểm bất thường nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chương trình, nên lúc nào chúng tôi cũng ở trong trạng thái tập trung cao độ, không thể lơ là dù sáng sớm hay đêm muộn", anh Nguyễn Thanh Hà - công nhân Phòng Điều độ Vận hành, Công ty Điện lực Ba Đình nói.
Đại diện EVNHANOI cho biết, chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ những năm gần đây giúp nâng cao mức độ sẵn sàng, khi nhiều hệ thống giám sát được kết nối thời gian thực. Từ trung tâm điều khiển, kỹ sư có thể theo dõi liên tục tình trạng thiết bị, cảnh báo sớm nguy cơ và điều phối lực lượng nhanh chóng, góp phần giảm thời gian khắc phục và tăng độ tin cậy cung ứng.
Theo EVNHANOI, tỷ lệ rà soát, phát hiện sớm sự cố trong các đợt cao điểm sự kiện của Hà Nội luôn được duy trì ở mức rất cao, thể hiện cam kết về an ninh năng lượng và tinh thần phục vụ người dân. Đơn vị khẳng định tiếp tục nâng cấp hạ tầng, tăng cường công nghệ và tối ưu vận hành để bảo đảm điện cho mọi hoạt động mang tính chính trị, xã hội lớn tại thủ đô.
"Việc bảo đảm điện cho các sự kiện trọng đại không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà còn là sứ mệnh chính trị - xã hội, góp phần giữ gìn hình ảnh một thủ đô ổn định, hiện đại và luôn sẵn sàng tỏa sáng trong những khoảnh khắc có ý nghĩa quốc gia và quốc tế", đại diện EVNHANOI nói.
Nhật Lệ
Ảnh: EVNHANOI