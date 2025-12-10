EVNHANOI bảo đảm điện cho những sự kiện lớn của thủ đô

Để giữ vững nguồn điện cho các sự kiện mang tầm quốc gia, EVNHANOI thường lên kế hoạch nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước thời điểm diễn ra. Đơn vị rà soát tổng thể lưới điện, củng cố hạ tầng, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban và đội trực vận hành. Những tình huống giả định liên tục được tổ chức nhằm bảo đảm mọi kịch bản sự cố đều được ứng phó lập tức.

Ông Ông Ngọc Long - Phó giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Hà Nội cho biết, để sẵn sàng trong mọi tình huống, đơn vị đã lập phương án bảo đảm điện chi tiết cho từng sự kiện. Các vị trí trọng điểm, nơi diễn ra các hoạt động quan trọng cũng như những khu vui chơi, giải trí đều được cấp điện từ hai nguồn trung áp độc lập và nhận nguồn từ hai trạm biến áp 110kV. Tại các điểm này, EVNHANOI đã chuẩn bị đầy đủ phương án chuyển nguồn, bảo đảm khi xảy ra sự cố trên lưới vẫn có thể cấp điện đồng thời xử lý, khắc phục.

"Mục tiêu cao nhất là bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, liên tục và đạt chất lượng phục vụ cho tất cả các sự kiện", ông nhấn mạnh.