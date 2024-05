EVNFinance bổ nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Lê Mạnh Linh, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 16/5.

Thời hạn bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh theo nhiệm kỳ của HĐQT EVNFinance từ năm 2023 đến 2028. Hiện HĐQT EVNFinance có 6 thành viên, trong đó ông Phạm Trung Kiên giữ chức Chủ tịch.

Ông Lê Mạnh Linh tốt nghiệp cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý - Đại học Pierre Mendes France (Pháp) và thạc sĩ chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế - Đại học Francois Rabelais de Tours (Pháp). Ông có thâm niên gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ nhiều vị trí quan trọng trong một số doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Năm 2020, ông Lê Mạnh Linh được bổ nhiệm là thành viên HĐQT EVNFinance nhiệm kỳ 2018-2023. Với nhiều đóng góp cho sự phát triển của EVNFinance, tháng 3/2023, ông được tái bổ nhiệm là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Lê Mạnh Linh, tân Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ảnh: EVF

Lãnh đạo EVNFinance cho biết việc bổ nhiệm ông Linh làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị là bước đi quan trọng trong việc đẩy mạnh hoạt động của doanh nghiệp thời gian tới. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của EVF đã thông qua kế hoạch đẩy mạnh các yếu tố phát triển bền vững ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vào các hoạt động của công ty. Ông Linh là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược EVNFinance, với nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT trong việc triển khai ESG. Do đó, việc ông trở thành Phó chủ tịch HĐQT là bước đi cần thiết để đơn vị bám sát các mục tiêu bền vững trong giai đoạn hiện tại.

Quý I/2024, lợi nhuận trước thuế của EVNFinance tăng gần 55% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt 375,4 tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 30%, đạt mức 23,2 tỷ đồng.

Kết thúc quý đầu năm, tổng tài sản của EVNFinance đạt 47.987 tỷ đồng, trong đó danh mục cho vay đạt 31.257 tỷ đồng, chiếm 65% tổng tài sản. Tổng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng đạt 3.447 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm ngày 31/12/2023, huy động vốn từ giấy tờ có giá tăng khoảng 6% so với đầu kỳ, đạt mức 18.449 tỷ đồng.

EVNFinance luôn đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động. Tại thời điểm ngày 31/3, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,41%, tỷ lệ an toàn vốn ở mức 15,65%, cao hơn rất nhiều so với mức quy định tối thiểu (9%) của Ngân hàng Nhà nước.

Hoàng Anh