EVN: Tuần tới miền Bắc sẽ cắt điện 'ở mức thấp nhất'

Tuần tới do nắng nóng, nước về các hồ thấp, EVN dự kiến vẫn phải cắt điện ở miền Bắc nhưng mức bị ảnh hưởng có thể ít hơn.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tăng nhiệt trở lại từ ngày 18/6 và duy trì nền nhiệt 36-37 độ C trong gần một tuần. Trong khi đó, nước về các hồ thủy điện cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp và chưa có thông tin lũ về trên các hồ miền Bắc.

Báo cáo Chính phủ ngày 16/6, EVN cho biết vẫn phải giảm nhu cầu sử dụng điện cho tới khi có nước về các hồ. Mức dự kiến cắt giảm ở miền Bắc tuần tới là 2.000-2.500 MW. Tuy nhiên, mức này thấp hơn khoảng 20-30% công suất tiết giảm bình quân những ngày đầu tháng 6 và bằng một nửa mức tiết giảm của ngày cao nhất 5.000 MW (tương đương toàn bộ thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng).

Từ cuối tháng 5, miền Bắc trải qua những ngày thiếu điện do nhu cầu sử dụng tăng vọt mùa nắng nóng. Thủy điện, một trong hai nguồn cung chính cho miền Bắc sụt giảm huy động vì hạn hán.

EVN cho biết cắt điện ở miền Bắc giảm từ dần từ 6/6 đến 15/6 so với hồi đầu tháng, nhờ điều kiện thủy văn cải thiện, có mưa diện rộng trên các lưu vực sông phía Bắc. Thời tiết mát nên nhu cầu sử dụng điện giảm, công suất tiết giảm trung bình ở miền Bắc tuần qua khoảng 1.825 MW, tương ứng sản lượng điện không đáp ứng nhu cầu sử dụng gần 8%.

Riêng Hà Nội không bị cắt điện trong 3 ngày (13-15/6). Các khu vực còn lại ở miền Bắc cũng giảm dần cắt điện đến ngày 15/6, với công suất giảm trung bình 1.319 MW, chiếm khoảng 6% công suất sử dụng.

Tuy nhiên, nhu cầu dùng điện tăng trở lại từ 16-17/6. Số liệu cập nhật sáng nay của EVN và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), nhu cầu cả nước ngày 16/6 hơn 861 triệu kWh, trong đó gần một nửa là miền Bắc. Tỷ trọng dùng điện ở miền Trung là 8% (69,2 triệu kWh) và 44% tại miền Nam, xấp xỉ 378 triệu kWh.

Công suất "đỉnh" cả nước hôm qua ở mức 41.569 MW, trong đó miền Bắc chiếm gần 47% (19.367 MW).

Số liệu từ Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 16/6, các hồ lớn đều trên mực nước chết nhưng chưa nhiều. Nếu vận hành phát điện tối đa chỉ duy trì được 2-4 ngày. Hiện các hồ đang tích thêm nước để đảm bảo phát điện cho những ngày nắng nóng sắp tới. Hiện mực nước tại hồ Lai Châu đạt 277 m; Sơn La 178,1 m; hồ Hòa Bình đạt 102,7 m. Tuyên Quang 94,8 m và Bản Chát 436,3 m.

Các nhà máy nhiệt than vẫn còn sự cố, công suất bị ảnh hưởng là 600- 2.100 MW.

EVN cho biết trong các ngày tới sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thủy văn của các nhà máy thủy điện, điều chỉnh ngay khi có thay đổi nhằm "đảm bảo lượng công suất cắt giảm là thấp nhất".

Về cung ứng than cho sản xuất điện, EVN cho biết, nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than trên cả nước đã được đảm bảo. Tồn kho than tại các nhà máy hầu hết ở mức trên một tuần vận hành. Một số nhà máy đảm bảo than sản xuất khoảng một tháng như Phả Lại 2, Nghi Sơn 1, Vũng Áng và một số nhà máy đủ than 2 tháng trở lên như Fomosa Hà Tĩnh, Nghi Sơn 2, Phả Lại 1. Vì thế, các nhà máy chạy dầu phía Nam đã ngừng không cần phải huy động.

Tuy vậy, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17-18/6, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng hai ngày cuối tuần sẽ khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Các chuyên gia khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tiết kiệm điện, nhằm tránh áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nhất là ở miền Bắc.

