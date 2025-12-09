EVN triển khai chương trình hiến máu tình nguyện

EVN tổ chức "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ 11, kêu gọi cán bộ nhân viên trên toàn quốc tham gia hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu điều trị trong giai đoạn cuối năm.

Chương trình "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ 11 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) diễn ra từ ngày 8 đến 14/12, tại trụ sở một số đơn vị thành viên của doanh nghiệp trên cả nước hoặc cơ sở y tế. Đối với khối cơ quan tập đoàn và nhiều đơn vị trong tòa nhà EVN, sự kiện được tổ chức vào sáng 9/12, tại số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, Hà Nội.

Năm nay, "Tuần lễ hồng EVN" mang thông điệp "Vạn trái tim - Một tấm lòng" với hình ảnh biểu tượng cầu vồng được ghép nối từ nhiều trái tim, thể hiện sự sẵn sàng sẻ chia những giọt máu của hàng nghìn cán bộ nhân viên ngành điện.

Các cán bộ nhân viên EVN hiến máu, hưởng ứng "Tuần lễ hồng EVN". Ảnh: EVN

Đại diện EVN cho biết "Tuần lễ hồng EVN" trở thành hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm cộng đồng của hàng nghìn cán bộ, nhân viên ngành điện. Mỗi đợt hiến máu là dịp để những người làm điện cùng góp sức sẻ chia, lan tỏa thông điệp yêu thương, với niềm tin mỗi giọt máu sẽ giúp bệnh nhân sớm hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường.

"Hoạt động này không chỉ giúp người bệnh mà còn góp phần bồi đắp những giá trị tốt đẹp trong xã hội, hướng tới một cộng đồng ngày càng nhân ái và hạnh phúc hơn", vị đại diện nói.

Trong 10 năm qua, những cán bộ nhân viên và người lao động ở các đơn vị trong toàn tập đoàn luôn tích cực tham gia hiến máu với mong muốn đóng góp phần nhỏ vào cộng đồng và tương lai tốt đẹp hơn. Qua 10 lần tổ chức, chương trình vận động và tiếp nhận 94.844 đơn vị máu, kịp thời bổ sung cho ngân hàng máu trong giai đoạn cuối năm - thời điểm nhu cầu điều trị và dự phòng tăng cao.

Chương trình hiến máu tình nguyện "Tuần lễ hồng EVN" là hoạt động thường niên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức vào tháng 12 hàng năm, và năm 2025 đánh dấu lần thứ 11 sự kiện được triển khai liên tiếp. Giải thích về việc lựa chọn thời điểm này, đại diện EVN cho biết do cuối năm thường xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn máu phục vụ điều trị. Bên cạnh đó, đây còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng "Tháng tri ân khách hàng" nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2025).

Hải My