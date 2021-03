EVN miền Nam lưu ý cách sử dụng điện hiệu quả mùa nắng nóng

Công ty điện lực miền Nam khuyên người dân nên vệ sinh thiết bị định kỳ, tránh dùng đồng loạt vào giờ cao điểm, chọn thiết bị dán nhãn năng lượng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khuyến cáo, đối với thiết bị điện dân dụng gia đình cần vệ sinh chùi rửa, bôi dầu nhờn theo mùa như quạt điện, quạt hút... làm vệ sinh máy lạnh, quạt thông gió.

Kiểm tra toàn bộ hệ thống dây diện trong gia đình, nếu phát hiện mối nối phải xử lý ngay để tránh tình trạng phát nhiệt, có nguy cơ xảy ra cháy nổ. Nếu dây diện quá nhỏ cần thay ngay để phù hợp với phụ tải.

Khi sử dụng phòng lạnh, không nên mở cửa ra vào thường xuyên, không sử dụng các thiết bị điện có tính năng tỏa nhiệt trong phòng như bàn ủi, lò nướng, ấm điện, điện trở nấu nước nóng...

Gia đình có nhiều phòng, khi xem TV nên tập trung xem cùng nhau, tắt đèn để màn hình được nét và đủ độ sáng. Tắt hết các thiết bị ở các phòng lân cận. Chỉ sử dụng điện khi thật cần thiết, tránh sử dụng đồng loạt các thiết bị vào khung giờ cao điểm...

EVNSPC có kế hoạch ưu tiên cấp điện cho những khách hàng trọng điểm trường hợp mất điện đột xuất. Ảnh: EVNSPC.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kiểm tra hệ thống thông gió, làm mát. Nên sử dụng ánh sáng giếng trời, gió thông thoáng tự nhiên để làm sạch và khô ráo nhà xưởng. Vệ sinh các thiết bị máy móc, thiết bị sử dụng điện, nhà kho, kho đông... kiểm tra bảo trì bảo dưỡng định kỳ mùa khô. Sử dụng điện như đã cam kết với ngành điện về phụ tải và khung giờ đã đăng ký hoặc hạ công suất khi có yêu cầu của ngành điện do phụ tải tăng đột ngột...

Khi mua sắm các thiết bị mới, chú ý sử dụng các thiết bị có dán nhãn công nhận tiết kiệm năng lượng của Bộ công thương. Tuyên truyền, khuyến cáo các hộ xung quanh cùng thực hiện những khuyến cáo của ngành điện.

Riêng đối với điều hòa nhiệt độ, theo chuyên gia kỹ thuật, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa tăng từ 2% đến 3%. Nếu nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 5 độ C, lượng điện tiêu thụ của điều hòa tăng thêm 10%. Do đó, mặc dù thời gian sử dụng điều hòa không đổi nhưng khi nhiệt độ môi trường tăng và nhiệt độ trong phòng vẫn đặt ở mức không thay đổi thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa vẫn tăng lên rất nhiều.

EVNSPC chủ động xây dựng các phương án để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng. Ảnh: EVNSPC.

EVNSPC cũng khuyến cáo mọi người nên chủ động và có động thái tích cực trong tiêu dùng điện, tránh chủ quan, lơ là trong việc sử dụng điện và không hiểu nhầm giữa giá điện với số điện điện tiêu thụ.

Cụ thể, để trực tiếp theo dõi và so sánh chỉ số điện tiêu thụ hàng ngày, hàng tháng, khách hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam có thể tải ứng dụng CSKH EVNSPC trên kho dữ liệu App Store (đối với hệ điều hành iOS) và CH Play (đối với hệ điều hành Android).

Khi phát hiện có bất thường về số lượng điện tiêu thụ điện hoặc bất kỳ thắc mắc nào về điện, khách hàng có thể liên hệ ngay đến trung tâm chăm sóc khách hàng của ngành Điện miền Nam qua số tổng đài 19001006 - 19009000. Khách hàng tại các tỉnh phía Nam có thể tương tác qua trang web Chăm sóc khách hàng https://cskh.evnspc.vn/ để tra cứu các thông tin lịch ghi điện, chỉ số điện tiêu thụ, hóa đơn tiền điện, thông tin vận hành, biểu đồ phụ tải, thông tin mất điện, dịch vụ điện trực tuyến và các hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả...

Để chuẩn bị tốt công tác giải quyết thắc mắc hóa đơn tiền điện vào thời điểm mùa khô, nắng nóng sắp tới, EVNSPC đã tăng cường lực lượng điện thoại viên; thiết lập hệ thống liên lạc qua email, Zalo... nhằm kịp thời xử lý bức xúc của khách hàng.

EVNSPC cũng chủ động đưa ra phương án đảm bảo cung cấp điện liên tục cho khách hàng; có kế hoạch ưu tiên cấp điện cho những khách hàng trọng điểm trường hợp mất điện đột xuất; thực hiện nghiêm túc quy trình ngừng giảm cung cấp, thông báo lịch tạm ngưng cung cấp điện đúng quy định.

Để khách hàng có thông tin rõ ràng, đối chiếu với thực tế hoạt động ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện của điện lực, EVNSPC chỉ đạo 21 Công ty Điện lực thành viên tuân thủ nghiêm quy trình ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện. Cụ thể: niêm yết công khai lịch ghi chỉ số, đảm bảo khách hàng có thể giám sát được. Ngày ghi chỉ số công tơ khách hàng đúng với lịch ghi chỉ số đã lập; với khách hàng ghi thủ công (không qua thiết bị thu thập dữ liệu tự động), nhân viên đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng và ghi nhận sản lượng, kiểm tra tại chỗ 100% trường hợp có tăng giảm hơn 30% so với kỳ trước.

Trường hợp công tơ đo đếm đặt trong phạm vi khách hàng quản lý, sau 2 lần đến không ghi được chỉ số, cho phép đơn vị tạm tính điện tiêu thụ bằng tháng trước hoặc chỉ số công tơ khách hàng tự báo, nhưng không được quá 2 chu kỳ liên tiếp. Trường hợp thu thập số liệu tự động (qua hệ thống đo ghi từ xa,..) nếu không thu thập được số liệu, bộ phận GCS báo cáo lãnh đạo đơn vị và tiến hành khắc phục trong tối đa 48 giờ.

EVNSPC cũng yêu cầu các công ty Điện lực thành viên thực hiện nghiêm quy định của ngành điện (EVN) là thiết lập các ngưỡng kiểm soát trong quy trình xác nhận số liệu, lập hoá đơn tiền điện. Khi ghi điện, nếu phát hiện sản lượng tăng trưởng quá cao, vượt ngưỡng được thiết lập thì sẽ không cho xác nhận kết quả tính để lập hóa đơn. Chỉ khi nào lãnh đạo đơn vị tổ chức kiểm tra số liệu đã được ghi chính xác và ký xác nhận điện tử số liệu trên chức năng của chương trình quản lý khách hàng sau khi kiểm tra thì mới thiết lập hóa đơn, không để xảy ra số liệu hóa đơn không phù hợp với chỉ số tiêu thụ từ công tơ.

Các trường hợp phản ánh về hoá đơn tiền điện đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng, đặc biệt vào các ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính phải được chuyển đến lãnh đạo của đơn vị điện lực để kịp thời giải quyết.

EVNSPC yêu cầu các công ty Điện lực thành viên thực hiện nghiêm quy định của ngành điện. Ảnh: EVNSPC.

Đại diện EVNSPC cho biết, thời tiết khu vực các tỉnh thành phía Nam bắt đầu bước vào cao điểm mùa khô. Những ngày đầu tháng 3, miền Nam thời tiết chuyển sang oi bức, nắng nóng, nhiệt độ lên cao từ 36-37 độ C. Đài khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khả năng nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng, từ nay đến tháng 4, có khả năng xảy ra tình trạng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ có thể lên đến 39 độ C.

Các đợt nắng nóng kéo dài thường bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 6. Khoảng thời gian này nhiệt độ môi trường tăng cao, mực nước các con sông xuống thấp, xuất hiện gió nóng, nhiệt độ cuối ngày xuống chậm, sự tản nhiệt diễn ra lâu hơn khiến không khí oi bức... Do đó nhu cầu sử dụng các thiết bị điện như quạt máy, điều hòa, thông gió, hệ thống làm mát rất cao, tiền điện phải trả cũng tăng.

Theo số liệu Tổng công công ty Điện lực miền Nam, công suất cao nhất của hệ thống điện trong 3 ngày 3-5/3 khu vực 21 tỉnh thành phía Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau, không bao gồm TP HCM) tăng hơn 11% so với công suất cao nhất những ngày đầu tháng 2 (dù thời điểm cận Tết tiêu thụ điện cao).

Thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao dài ngày, ngay cả ban đêm cũng rất oi bức. Hộ gia đình cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, các thiết bị điện có thể suy giảm hiệu suất. Điều này dẫn tới những nguy cơ gây quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường.

Minh Huy