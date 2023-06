EVN: Miền Bắc 'cơ bản đủ điện'

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết từ 23/6 sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu dùng điện của miền Bắc.

Tối 22/6, EVN cho biết mực nước các hồ thủy điện đã được nâng lên trong các ngày qua, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố cũng được khắc phục.

Bộ Công Thương hôm nay cũng đánh giá, việc cấp điện tuần tới sẽ không căng thẳng như các ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm nên dự kiến lưu lượng nước về các hồ sẽ tăng, đảm bảo cấp điện với sản lượng nhu cầu trung bình khoảng 421 triệu kWh một ngày.

"Hệ thống điện miền Bắc không phải tiết giảm", Bộ Công Thương thông tin.

Công suất "đỉnh" cả nước hôm qua ở mức 41.515 MW, trong đó miền Bắc chiếm gần 46% (18.974 MW). Thủy điện cung ứng hơn 5.000 MW cho miền Bắc, tương đương 74 triệu kWh. Nhiệt điện cấp 11.875 MW, tức khoảng 269,5 triệu kWh.

Hồ thủy điện miền Bắc Mực nước lúc 18h ngày 22/6 (m) Mực nước chết (m) Chênh lệch (m) Bản Chát 440,13 431 +9,13 Huội Quảng 369,49 368 +1,49 Lai Châu 284,62 265 +19,62 Sơn La 180,15 175 +5,15 Hòa Bình 101,72 80 +21,72 Tuyên Quang 97,45 90 +7,45 Thác Bà 46,72 46 +0,72

Đến chiều 22/6, tất cả hồ thủy điện tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ như Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình đều cao hơn mực nước chết 1,5-22 m. Các hồ khác như Thác Bà, Huội Quảng, Bản Vẽ, Quảng Trị vượt 0,9-1,7 m so với mực nước chết.

Hồ thủy điện Hoà Bình, tháng 6/2023. Ảnh: Anh Minh

Tuy nhiên, hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng, nên EVN cho biết, thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn tới phải cắt điện.

Về than cho sản xuất điện, nhiều nhà máy có lượng than tồn kho hơn 1 tháng, nhưng vẫn có 6 nhà máy chỉ đủ dưới 5 ngày như Na Dương, An Khánh, Thái Bình, Thăng Long, Hải Phòng, Sơn Động.

Từ cuối tháng 5, Hà Nội và nhiều địa phương tại miền Bắc trải qua những ngày thiếu điện do nhu cầu sử dụng tăng vọt mùa nắng nóng. Thủy điện, một trong hai nguồn cung chính cho miền Bắc, sụt giảm huy động vì hạn hán. Một số tổ máy nhiệt điện vận hành liên tục cũng xảy ra sự cố, công suất không huy động được 300 -2.100 MW.

Anh Minh