EVN ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho Thủy điện Trị An mở rộng

Hà NộiHợp đồng gói thầu TB01-TAMR được EVN ký kết nhằm bảo đảm tiến độ dự án Thủy điện Trị An mở rộng.

Ngày 29/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh DEC-ENTEC-TTP (gồm Dongfang Electric International Corporation; Công ty cổ phần Entec Kỹ thuật năng lượng; Công ty Cổ phần Kỹ thuật năng lượng Tâm Thành Phát) tổ chức lễ ký kết "Hợp đồng gói thầu TB01-TAMR cung cấp thiết bị cơ điện - Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, tỉnh Đồng Nai".

Gói thầu cung cấp thiết bị chính cho dự án, kiểm tra – thử nghiệm tại nhà máy, vận chuyển, bàn giao tại công trường và lắp đặt đồng bộ các hạng mục: tuabin thủy lực, máy phát điện, hệ thống kích từ, điều tốc, thiết bị cơ khí phụ, thiết bị điện nhà máy, máy biến áp chính, thiết bị ngăn đấu nối 220 kV cùng dịch vụ kỹ thuật. Gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi (không qua trực tuyến). Liên danh DEC-ENTEC-TTP trúng thầu với giá hợp đồng hơn 1.112 tỷ đồng (gồm gần 28,5 triệu EUR và hơn 220 tỷ đồng), thời gian thực hiện 26 tháng.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết diễn ra vào ngày 29/1, tại Hà Nội. Ảnh: EVN

Đại diện lãnh đạo EVN cho biết Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng là một trong các dự án trọng điểm được triển khai thi công từ năm 2025. Trong quá trình chuẩn bị, doanh nghiệp nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, cùng sự hỗ trợ, phối hợp của ủy ban nhân dân và các Sở ban ngành của tỉnh Đồng Nai để xây dựng phương án đạt được kết quả tốt trong việc quản lý tiến độ, chất lượng. Điều này nhằm bảo đảm tiến độ phát điện nhà máy và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2027.

Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng có tổng mức đầu tư 3.965 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ đầu tư tự thu xếp khoảng 30%, vốn vay thương mại khoảng 70%. Khi đi vào vận hành, nhà máy tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, nhất là trong các giờ cao điểm. Đồng thời, nhà máy còn góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện (tăng nguồn thủy điện và điện năng phủ đỉnh của biểu đồ phụ tải, tăng tính linh hoạt trong vận hành, tăng hệ số tin cậy, an toàn...), góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia.

Hải My