Lào CaiEVN khánh thành đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên sau hơn 6 tháng thi công, giúp tăng khả năng truyền tải điện và bảo đảm an toàn hệ thống điện quốc gia.

Ngày 17/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khánh thành dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai. Khối lượng thi công gồm: đào gần 1,8 triệu m3 đất, đá hố móng; đổ gần 110.000 m3 bê tông với khoảng 7.500 tấn cốt thép; sản xuất và lắp dựng 55.000 tấn cột thép; kéo rải hơn 6.000 km cáp các loại (26 sợi dây dẫn, dây chống sét và cáp quang).

Đại diện EVN cho biết sau hơn 6 tháng triển khai trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp và khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, công trình được thực hiện đồng bộ và hiệu quả nhờ kinh nghiệm và nỗ lực của EVN, Ban Quản lý dự án Điện 1 cùng các đơn vị liên quan. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề được huy động từ các đơn vị thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã làm việc tích cực, trách nhiệm cao để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Ngoài ra, công trình còn nhận được sự chỉ đạo của Chính phủ và sự phối hợp, ủng hộ tích cực từ các bộ, ngành, chính quyền cùng người dân Lào Cai, Phú Thọ. Trước đó, ngày 30/9, dự án được đóng điện thành công, hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Theo vị đại diện, sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia, tăng khả năng nhập khẩu điện. Đồng thời, công trình còn tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Đại diện các bên trong lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên vào ngày 17/10, tại tỉnh Lào Cai. Ảnh: EVN

Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, gồm tuyến đường dây 500kV mạch kép dài 229,5 km với 468 vị trí móng trụ điện. Dự án đi qua địa phận hai tỉnh gồm Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc), với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng được thu xếp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 80% và vốn đối ứng của EVN là 20%.

Bên cạnh đó, để đảm bảo khai thác vận hành đồng bộ và hiệu quả, dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng cũng đã hoàn thành. Các hạng mục như xây dựng và đóng điện sân phân phối 500kV, lắp đặt máy biến áp 500kV được triển khai đồng bộ với dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

Hải My