EVN giảm hơn 6.800 tỷ tiền điện khách hàng trong Covid-19

EVN giảm giá và tiền điện cho 26,79 triệu khách hàng chịu ảnh hưởng từ dịch, với tổng số tiền hơn 6.800 tỷ đồng tính đến hết 30/6.

Trong tháng 7, EVN cho biết sẽ tiếp tục thực hiện giảm giá bán điện cho đối tượng sinh hoạt, đồng thời giảm giá tháng 4, 5, 6 cho các khách hàng thuộc đối tượng cơ sở lưu trú du lịch cập nhật đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu trước 16/7.

Đối với phản ánh của một số khách hàng sinh hoạt về hiện tượng hoá đơn tiền điện tăng cao bất thường, EVN cho biết đã phối hợp Hội bảo vệ Người tiêu dùng và Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ nguyên nhân.

Tháng 6, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống của EVN đạt 22,01 tỷ kWh, tăng 1,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng điện sản xuất bình quân đạt 733,8 triệu kWh mỗi ngày, tăng 10,54% so với tháng 5. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN trong 6 tháng ước đạt 103,17 tỷ kWh, tăng 2,29% so cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 119,42 tỷ kWh, tăng 1,74% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng điện truyền tải tháng 6 đạt 18,41 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng đạt 100,06 tỷ kWh, tăng 1,15% so cùng kỳ năm trước.

Công nhân EVN đo đếm, ghi chỉ số điện tại công tơ cơ bằng camera và máy tính bảng.

Hai quý vừa qua, EVN đã lắp đặt 13.784 dự án điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc với tổng công suất 379,9 MWp. Lũy kế đến nay, đã có 36.161 dự án điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành với tổng công suất 764,1MWp. EVN cũng đã khởi công 75 công trình, hoàn thành đóng điện 56 công trình lưới điện 110-500kV.

Đại diện tập đoàn này cho hay, nửa đầu năm nhu cầu điện tăng trưởng cao do nhiều đợt nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhất trong 27 năm qua, trong khi hệ thống điện hầu như không có dự phòng về nguồn điện. Tình hình thủy văn nước về các hồ thủy điện kém và nguồn cung nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện giảm so với kế hoạch...

Nhằm hỗ trợ công tác chống dịch, EVN đã đảm bảo tăng cường cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung. Tập đoàn và các đơn vị phối hợp với với chính quyền và nhân dân các địa phương khắc phục sự cố điện do ảnh hưởng của mưa đá, giông lốc tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, bão số 1 và cháy rừng tại Hà Tĩnh vào cuối tháng 6; điều tiết các hồ thủy điện đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt; thực hiện 3 đợt xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 cho vùng trung du và đồng bằng Bắc bộ.

Phong Vân