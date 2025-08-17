EVN Finance thay tổng giám đốc

EVN Finance miễn nhiệm chức Tổng giám đốc đối với ông Mai Danh Hiền từ 21/8, thay vào đó bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh giữ chức Quyền Tổng giám đốc.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) mới công bố nhiều quyết định thay đổi nhân sự cấp cao. Cụ thể, ngày 15/8, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty nhận đơn từ nhiệm Tổng giám đốc của ông Mai Danh Hiền và chức danh Phó chủ tịch HĐQT của ông Lê Mạnh Linh. Công ty quyết định miễn nhiệm hai vị trí này từ 21/8.

Thay vào đó, EVN Finance bổ nhiệm ông Linh làm Quyền Tổng giám đốc, còn ông Hiền trở thành Phó chủ tịch HĐQT. Người đại diện theo pháp luật của công ty cũng được đổi từ ông Hiền sang cho Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên.

Ông Lê Mạnh Linh. Ảnh: Website EVN Finance

Trong thông báo đăng trên website EVN Finance cho biết việc bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Lê Mạnh Linh nằm trong chiến lược củng cố đội ngũ lãnh đạo và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của doanh nghiệp.

Ông Linh tốt nghiệp Cử nhân kinh tế tại Đại học Pierre Mendes France và Thạc sĩ Luật thương mại quốc tế tại Đại học Francois Rabelais de Tours (Pháp). Ông được giới thiệu có thâm niên gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ nhiều vị trí quan trọng tại một số doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trong nước.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra EVN Finance. Theo đó, bên cạnh những mặt được về tăng trưởng tín dụng và kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm, công ty có những tồn tại về hoạt động quản trị, điều hành và quản lý rủi ro. Việc cấp tín dụng có vi phạm khi cho khách hàng không đủ điều kiện vay vốn. Ngoài ra, họ còn vi phạm về thẩm định, quyết định cho vay, hồ sơ vay, nhận tài sản đảm bảo, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định.

Nửa đầu năm nay, EVN Finance lãi trước thuế 598 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản của công ty tính đến hết tháng 6 đạt 69.555 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ so với thời điểm cuối năm ngoái. Cho vay khách hàng tăng mạnh từ khoảng 46.300 tỷ lên 52.110 tỷ đồng.

EVN Finance được thành lập và hoạt động từ tháng 9/2008. Công ty hiện có vốn điều lệ 7.605 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu năm nay lãi trước thuế 960 tỷ và có tổng tài sản 80.000 tỷ đồng.

Phương Đông