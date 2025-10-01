EVN đóng điện thành công đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Công trình đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên dài gần 230 km giúp truyền tải 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện Tây Bắc và các tỉnh lân cận vào lưới điện quốc gia.

Vào 23h12, ngày 30/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng Ban Quản lý dự án Điện 1 và các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch.

Trước đó, các hạng mục đồng bộ gồm trạm biến áp 500 kV Lào Cai giai đoạn 2 và ngăn lộ 500 kV tại trạm biến áp Vĩnh Yên cũng được đưa vào vận hành trong hai ngày 29 và 30/9.

Công tác chỉ đạo đóng điện đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh: EVN

Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên được xem là công trình trọng điểm quốc gia, với chiều dài gần 230 km, 468 vị trí móng cột, đi qua địa bàn Lào Cai và Phú Thọ. Tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, trong đó 80% vốn vay từ Vietcombank, còn lại là vốn đối ứng của EVN. Song song, dự án trạm biến áp 500 kV Lào Cai giai đoạn 2 có vốn đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng cũng hoàn tất, đồng bộ với đường dây truyền tải.

Sau khi vận hành, tuyến đường dây có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và lân cận lên hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng khả năng nhập khẩu điện. Công trình còn giúp liên kết mạnh mẽ các khu vực trong hệ thống, nâng cao độ an toàn, ổn định, giảm tổn thất điện năng và cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh: EVN

Đại diện EVN cho biết, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi núi phức tạp, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Tuy vậy, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cùng nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân và sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an,... công trình đã hoàn thành sớm so với kế hoạch.

EVN sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để hoàn tất thủ tục, bàn giao vận hành trong đầu tháng 10, chào mừng 71 năm ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hải My